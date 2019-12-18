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среда, 18 декабря 2019 18:18

Городскую администрацию в Киеве обыскивает СБУ

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Городскую администрацию в Киеве обыскивает СБУ
Обыскивают должностных лиц. Фото: Укринформ

Служба безопасности Украины в течение последних нескольких дней обыскивает Киевскую городскую государственную администрацию.

Толчком для обысков стало злоупотребление должностными обязанностями работников КГГА в пользу третьих лиц, сообщили в Украинской правде.

"Сотрудниками Службы безопасности разоблачили должностных лиц Департамента градостроительства и архитектуры, Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА и Департамента ГАСК в городе Киеве на злоупотреблениях в пользу третьих лиц", - сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. Должностным лицам могут вручить уведомление о подозрении в преступлении.

Кроме этого, СБУ обыскивает еще и другие департаменты, названия которых пока не разглашает.

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Национальная полиция не проводила обыск в доме музыканта Антона Мухарского.

Об этом сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в эфире одного из телеканалов.

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