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суббота, 10 июля 2021 13:32

"Голый" скандал: влюбленные перепутали транспорт с пляжем

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&quot;Голый&quot; скандал: влюбленные перепутали транспорт с пляжем
Ссора произошла в маршрутке №121. Фото: Скриншот с видео

В одной из одесских маршруток произошла ссора из-за внешнего вида двух пассажиров.

Так, парень и девушка, которые вероятно ехали на отдых в один из городских пляжей, имели откровенный вид. Об этом сообщает Одесса-Инфо.

Парень ехал в шортах с голым торсом, а девушка - в откровенном и довольно пикантном купальнике.

Другие пассажиры акцентировали, что в салоне транспорта находятся пожилые люди и дети, поэтому такой вид пары неуместен.

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Ссора могла перерасти в драку, но девушка заступилась за парня в момент, когда один из пассажиров попросил молодых людей покинуть салон маршрутки. Вскоре пара вышла на своей остановке.

Конфликт произошел в маршрутке №121, которая направляется от ул. Заболотного до Лузановки.

В Турции в скандал вроде попали девушки из Украины. Полиция задержала их за фотосессию в стиле ню на яхте. Как сообщила одна из украинок, фотосъемка проходила на яхте и их полностью обнаженных сняли с другой плавсредства. Затем информация просочилась в местные СМИ, а самих моделей допрашивала полиция. В конце концов всех девушек из Украины отпустили.

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