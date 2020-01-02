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четверг, 02 января 2020 08:28

Главную елку одного из украинских городов свалил ветер
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Головна новорічна ялинка впала через пориви вітру
Фото: Facebook, Ділові Дунаївці‎
Головна новорічна ялинка впала через пориви вітру
Головна новорічна ялинка впала через пориви вітру

В городе Дунаевцы Хмельницкой области главная новогодняя елка упала из-за сильных порывов ветра.

Фото обнародовали в Facebook-сообществе "Деловые Дунаевцы".

Из-за инцидента местные жители начали критиковать местную власть за ненадлежащее монтаж ели.

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Коммунальщики поставили елку назад.

В Киеве водители выстроили елку из автомобилей. Видео-подтверждение разместили на Youtube. Участие во флешмобе приняли более 100 машин. Елка появилась на парковке возле торгового центра на проспекте Степана Бандеры.

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Дата
02
января

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