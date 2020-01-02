Главную елку одного из украинских городов свалил ветер

В городе Дунаевцы Хмельницкой области главная новогодняя елка упала из-за сильных порывов ветра.
Фото обнародовали в Facebook-сообществе "Деловые Дунаевцы".
Из-за инцидента местные жители начали критиковать местную власть за ненадлежащее монтаж ели.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевская елка вошла в топ-5 самых красивых в Европе
Коммунальщики поставили елку назад.
В Киеве водители выстроили елку из автомобилей. Видео-подтверждение разместили на Youtube. Участие во флешмобе приняли более 100 машин. Елка появилась на парковке возле торгового центра на проспекте Степана Бандеры.
×
Комментарии