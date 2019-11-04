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вторник, 05 ноября 2019 04:05

Гигантский кот возле полицейской машины - как выглядит новый театр кукол
11

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Показали, как выглядит новый театр кукол в Виннице
Фото: Ирина Кальченко
Показали, как выглядит новый театр кукол в Виннице
Показали, как выглядит новый театр кукол в Виннице
Показали, как выглядит новый театр кукол в Виннице
Показали, как выглядит новый театр кукол в Виннице

Винницкий областной театр кукол "Золотой ключик" получил новое помещение в "Книжке".

Автор: Ирина Кальченко
  Показали, как выглядит новый театр кукол в Виннице
Показали, как выглядит новый театр кукол в Виннице

Gazeta.ua подготовила эксклюзивные фото обновленного театра кукол.

Автор: Ирина Кальченко
  Показали, как выглядит новый театр кукол в Виннице
Показали, как выглядит новый театр кукол в Виннице
Автор: Ирина Кальченко
  Показали, как выглядит новый театр кукол в Виннице
Показали, как выглядит новый театр кукол в Виннице

Благодаря новому помещению руководители получили в шесть раз большую сцену и абсолютно новое современное оборудование: подъемники для мягких декораций, цифровое световое и музыкальное оборудование.

Автор: Ирина Кальченко
  Презентация книг известных украинских писателей на Vinbookfest
Презентация книг известных украинских писателей на Vinbookfest

Появилось еще восемь человек, которые занимаются техническим обслуживанием.

Автор: Ирина Кальченко
  Показали, как выглядит новый театр кукол в Виннице
Показали, как выглядит новый театр кукол в Виннице
Автор: Ирина Кальченко
  Показали, как выглядит новый театр кукол в Виннице
Показали, как выглядит новый театр кукол в Виннице
Впервые театр заработал в Виннице с 1937 года и действовал до 1941. В следующие четыре года, до 1945, театр приостановил свою работу, а куклы и декорации были закопаны во дворе одного из актеров на Пятничанах. В следующих годах театр переезжал из города в город, побывав в Жмеринке и Ямполе. В Винницу вернулся только в 1949 году. Тогда репетиционный зал, художественные мастерские, склад реквизита и куклы размещались в комнате и хозяйственных помещениях квартиры главного режиссера. Шестака. В дальнейшем театр существовал при Винницкой областной филармонии, а залы для репетиций и декораций были в парке. В ноябре 1966 года театр получает помещение для мастерских и репетиций в новом доме по ул. Л. Толстого, 6А, где находится и до сих пор. Открытие стационарной сцены и зрительного зала на 100 человек был открыт в том же здании только в 1993 году.
Автор: Ирина Кальченко
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