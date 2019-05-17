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пятница, 17 мая 2019 11:53

Фермеру сожгли третью машину
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Винницкая область: фермеру Виктории Кулик снова сожгли машину
Фото: фото предоставлено Викторией Кулик
Винницкая область: фермеру Виктории Кулик снова сожгли машину
Винницкая область: фермеру Виктории Кулик снова сожгли машину
Винницкая область: фермеру Виктории Кулик снова сожгли машину
Винницкая область: фермеру Виктории Кулик снова сожгли машину

Этой ночью в городе Бар Винницкой области владелице фермерского хозяйства Виктории Кулик снова сожгли автомобиль. "БМВ" принадлежал жене ее брата.

Это произошло во дворе многоквартирного дома возле трансформаторной подстанции около трех ночи.

"Это полный беспредел и беззаконие. Становится это обыденностью. Чего ждать дальше, не знаю. Разве уже придут убивать, как супругов-фермеров в Шипинках. Их даже это убийство не испугало. К району сейчас огромное внимание. Из министерства сообщили, что этим делом займутся", - говорит Виктория Кулик.

На этот раз фермерам даже не угрожали. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в 2:54 к машине подбежал мужчина спортивного телосложения в сером костюме с капюшоном на голове и в перчатках, облил машину из 5-литровки.

Автомобиль выгорел полностью. Вспыхнул мгновенно. Соседи пытались потушить, но уже спасали подстанцию, чтобы не взорвалась. Рядом стоял "уазик" с газовыми баллонами.

"Огонь был настолько большой, что начали металлические решетки плавиться на подстанции. Начало что-то взрываться. Поэтому лили на нее воду. Света не было в части района города", - добавляет женщина.

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3 месяца назад фермеру Виктории Кулик из города Бар Винницкой области сожгли 2 машины. Их облили бензином во дворе многоэтажки. Виновников и заказчиков до сих пор ищут. Следователи до сих расследуют поджог. В уголовном производстве устанавливают свидетелей. Назначили ряд экспертиз, которые еще продолжаются.

Женщине отомстили неизвестные за то, что написала жалобу в Минюст. У нее кто-то решил "отжать" бизнес. Юридически новой владелицей фермерского хозяйства стала Лаура Любчецко. Незаконную перерегистрацию бизнеса на нее сделал киевский регистратор Александр Прошкин. После быстрого заявления пострадавших полицейские обоих подали в розыск. Их до сих пор не могут найти.

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