Фельдман подарил харьковчанам уникальную коллекцию

Народный депутат Украины Александр Фельдман, которому на днях исполнилось 60 лет, передал в дар Харьковскому историческому музею им. Н.Ф.Сумцова десятки уникальных артефактов – трипольскую посуду и культовые статуэтки из собрания Фельдман Фемели Музеум (Feldman Family Museum). Стоимость коллекции древностей – более 10 млн грн. По словам мецената и коллекционера, ему приятнее дарить, чем получать подарки.

"Трипольская культура является одной из самых значительных и ярких страниц в археологической летописи Украины. Я мечтаю, чтобы харьковчане гордились музеями своего города, а туристы из разных стран приезжали в нашу страну и мой родной город культурно провести уик-энд. У нас интересная история, богатая культура, прекрасные ученые и художники – нам есть, чем удивить мир. Нужно только беречь культурное наследие, возвращать на родину достояние Украины и приумножать его", – отметил Александр Фельдман.

Отметим, что часть подаренной коллекции уже была представлена в Галерее "АВЭК" на выставке "Наследие предков", имевшей большой успех у харьковчан и вызвавшей большой всеукраинский резонанс. Официальная церемония ее вручения приурочена к 100-летию ведущего музейного учреждения Слобожанщины. По словам специалистов, благодаря подарку мецената Харьковский исторический музей сможет существенно расширить свою экспозицию.

Автор: Лента новостей Харькова Стоимость коллекции древностей – более 10 миллионов гривен

Дарение состоялось в рамках программы "Наследие", которая реализуется МБФ "Фонд Александра Фельдмана" уже 15 лет. За это время украинским музеям были переданы в дар сотни произведений искусства и предметов, представляющих культурно-историческую ценность.

Напомним, что в рамках проекта "Наследие" в 2004 году Александр Фельдман передал Харьковскому художественному музею произведения японского искусства, а Музею природы Харьковского университета им. Каразина – коллекцию редких морских раковин. В 2005-08 гг. Харьковскому художественному музею были переданы авторские литографии Марка Шагала, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Жоана Миро, Сальвадора Дали, а также полотна Ильи Репина и Алексея Бекетова. В 2009 году Музею искусств им. Богдана и Варвары Ханенко – произведения миниатюрной пластики Японии и Китая, в 2010 году тому же музею – образцы старинного японского оружия, а Львовской национальной галерее искусств – коллекция произведений японского искусства. В 2012 году Национальному заповеднику "Хортица" в Запорожье передано в дар холодное оружие казацких времен. В 2015 году Фонд Александра Фельдмана вернул в Украину картину Корнелиса Пуленбурга "Аркадский пейзаж", утраченную во время войны, а также скифский бронзовый лутерий, украденный ранее из музея в Переяславе, и передал их Музею им. Ханенко. В 2018 году Национальному научно-природоведческому музею была передана коллекция редких и ископаемых моллюсков.