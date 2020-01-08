Фельдман подарил харьковчанам уникальную коллекцию

 
Ексклюзивы
1/5
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 3204
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1233
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 963
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Просмотров: 40023
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 6840
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 1908
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 27243
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2601
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2268
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2304
Фото
Все фото
13
5
7
3
7
&quot;Труднее всего найти поставщиков&quot; - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
В Харькове обстреляли магазин: первые подробности
В Харькове обстреляли магазин: первые подробности
Покушение на адвоката: нашли авто злоумышленников
Покушение на адвоката: нашли авто злоумышленников
Известно, кого взорвали в иномарке в Харькове
Известно, кого взорвали в иномарке в Харькове
Посреди города взорвали авто
Посреди города взорвали авто
Видео
Все видео
Приключения обезьяны в супермаркете: посетителей эвакуировали
Приключения обезьяны в супермаркете: посетителей эвакуировали
Авто перевернулось 15 раз: видео жуткого ЧП на гонках
Авто перевернулось 15 раз: видео жуткого ЧП на гонках
Девушки устроили жестокую драку посреди улицы. Видео выложили в сеть
Девушки устроили жестокую драку посреди улицы. Видео выложили в сеть
Оговорка по Фрейду: Зеленский на рабочем совещании говорил о "концертах"
Оговорка по Фрейду: Зеленский на рабочем совещании говорил о "концертах"
В перестрелке в Харькове убили свидетеля по делу Вороненкова
В перестрелке в Харькове убили свидетеля по делу Вороненкова
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1665
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2601
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3564
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 837
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1530
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
2 Просмотров: 1791
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
среда, 08 января 2020 15:25

Фельдман подарил харьковчанам уникальную коллекцию

  Комментировать

Народный депутат Украины Александр Фельдман, которому на днях исполнилось 60 лет, передал в дар Харьковскому историческому музею им. Н.Ф.Сумцова десятки уникальных артефактов – трипольскую посуду и культовые статуэтки из собрания Фельдман Фемели Музеум (Feldman Family Museum). Стоимость коллекции древностей – более 10 млн грн. По словам мецената и коллекционера, ему приятнее дарить, чем получать подарки.

"Трипольская культура является одной из самых значительных и ярких страниц в археологической летописи Украины. Я мечтаю, чтобы харьковчане гордились музеями своего города, а туристы из разных стран приезжали в нашу страну и мой родной город культурно провести уик-энд. У нас интересная история, богатая культура, прекрасные ученые и художники – нам есть, чем удивить мир. Нужно только беречь культурное наследие, возвращать на родину достояние Украины и приумножать его", – отметил Александр Фельдман.

Отметим, что часть подаренной коллекции уже была представлена в Галерее "АВЭК" на выставке "Наследие предков", имевшей большой успех у харьковчан и вызвавшей большой всеукраинский резонанс. Официальная церемония ее вручения приурочена к 100-летию ведущего музейного учреждения Слобожанщины. По словам специалистов, благодаря подарку мецената Харьковский исторический музей сможет существенно расширить свою экспозицию.

Автор: Лента новостей Харькова
  Стоимость коллекции древностей – более 10 миллионов гривен
Стоимость коллекции древностей – более 10 миллионов гривен

Дарение состоялось в рамках программы "Наследие", которая реализуется МБФ "Фонд Александра Фельдмана" уже 15 лет. За это время украинским музеям были переданы в дар сотни произведений искусства и предметов, представляющих культурно-историческую ценность.

Напомним, что в рамках проекта "Наследие" в 2004 году Александр Фельдман передал Харьковскому художественному музею произведения японского искусства, а Музею природы Харьковского университета им. Каразина – коллекцию редких морских раковин. В 2005-08 гг. Харьковскому художественному музею были переданы авторские литографии Марка Шагала, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Жоана Миро, Сальвадора Дали, а также полотна Ильи Репина и Алексея Бекетова. В 2009 году Музею искусств им. Богдана и Варвары Ханенко – произведения миниатюрной пластики Японии и Китая, в 2010 году тому же музею – образцы старинного японского оружия, а Львовской национальной галерее искусств – коллекция произведений японского искусства. В 2012 году Национальному заповеднику "Хортица" в Запорожье передано в дар холодное оружие казацких времен. В 2015 году Фонд Александра Фельдмана вернул в Украину картину Корнелиса Пуленбурга "Аркадский пейзаж", утраченную во время войны, а также скифский бронзовый лутерий, украденный ранее из музея в Переяславе, и передал их Музею им. Ханенко. В 2018 году Национальному научно-природоведческому музею была передана коллекция редких и ископаемых моллюсков.

newsroom
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фельдман подарил харьковчанам уникальную коллекцию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
января

Расстреляли украинского дипломата

Определились, что делать с землей

Гуцулы создали свою республику

Самое читаемое
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
 Просмотров: 40023
Рассказали, когда доллар снова начнет расти
Рассказали, когда доллар снова начнет расти
 Просмотров: 20376
Выгорел дотла: как выглядит место жуткой авиакатастрофы в Иране
Выгорел дотла: как выглядит место жуткой авиакатастрофы в Иране
46
 1 Просмотров: 18819
Украинские пограничники задержали любителя совка на &quot;советских бляхах&quot;
Украинские пограничники задержали любителя совка на "советских бляхах"
3
 Просмотров: 11502
Гороскоп на 7 января: чего нельзя делать в этот день
Гороскоп на 7 января: чего нельзя делать в этот день
 Просмотров: 8631
Новости Харькова
Строительство дороги через "Барабашово": Заместитель Кернеса пытался давить на главу Харьковской ОГА
Строительство дороги через "Барабашово": Заместитель Кернеса пытался давить на главу Харьковской ОГА Просмотров: 2223
Водитель устроил аварию и пытался скрыться
Водитель устроил аварию и пытался скрыться Просмотров: 369
Имущество Курченко передали в государственную собственность
Имущество Курченко передали в государственную собственность Просмотров: 981
Водитель троллейбуса избил двоих пассажиров
Водитель троллейбуса избил двоих пассажиров 3 Просмотров: 1152
Мужчину зарезали и угнали авто
Мужчину зарезали и угнали авто Просмотров: 1413
Больше всего комментируют
10
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
6
Порошенко повторил ошибку Зеленского - политолог
3
Сивохо с российской церковью сделал марафон на телеканале кума Путина
2
Митрополит Епифаний: эта власть относится к церкви равнодушно
2
В Киеве подростки забили до смерти прохожего
Голосов: 1170
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua