"Это альтернатива шансона" - в сети обсуждают водителя автобуса, который справил нужду на колесо

Фото: Facebook

5 ноября в Киеве водитель маршрутки сходил в туалет на колесо своей маршрутки.

Видео сразу попало в соцсети, написали в издании Апостроф.

Автор ролика заметил, что водитель справлял нужду перед многими автомобилями под станцией метро Харьковская. А там вдоволь бесплатных туалетных комнат. Также автор предложил выдавать водителям подгузники.

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Ношение в холодное время закатанных или укороченных брюк может стать причиной развития серьезных заболеваний.