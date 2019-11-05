"Это альтернатива шансона" - в сети обсуждают водителя автобуса, который справил нужду на колесо

5 ноября в Киеве водитель маршрутки сходил в туалет на колесо своей маршрутки.
Видео сразу попало в соцсети, написали в издании Апостроф.
Автор ролика заметил, что водитель справлял нужду перед многими автомобилями под станцией метро Харьковская. А там вдоволь бесплатных туалетных комнат. Также автор предложил выдавать водителям подгузники.
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Ношение в холодное время закатанных или укороченных брюк может стать причиной развития серьезных заболеваний.
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