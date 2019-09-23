Ерусалимка, склеп и фонтан: чем удивляет туристов комфортнее всего город Украины

В четвертый раз город Винница признали самым комфортным городом Украины. Опрос делала социологическая группа "Рейтинг" по заказу Международного Республиканского института (IRI).

На втором и третьем месте был Харьков и Луцк.

Винница привлекает тем, что по соседству столица Украины - Киев, 5-6 часов езды от Львова и Одессы. Город развивается: появляются кафе, рестораны, новые кинотеатры, музеи, возможно даже покататься на велосипеде. В городе есть прокат велосипедов, СТО для этого и многокилометровые велодорожки.

Gazeta.ua вместе с департаментом маркетинга Виннице и туризма назвали топ-6 лучших мест, куда можно сходить путешественником в самом комфортном городе Украины.

Самый большой фонтан Европы

Фонтан Рошен считается крупнейшим в Украине и Европе – длина 97 метров. Построенный в русле реки Южный Буг рядом с городским островом "Кемпа". Его проект был полностью реализован за счет инвестиций Фонда Петра Порошенко. Для установления фонтана и проведения реконструкции набережной были проведены работы по расчистке русла реки Южный Буг в объеме 28000 куб м грунта. Общая стоимость набережной Рошен и фонтана более 70 млн. грн.

Фонтан "Рошен"

В сентябре 2011 года на день города торжественно открыли. Фонтаном можно полюбоваться с апреля до конца октября. В будни фонтаны включают в 14:00, на выходных – в 12:00. Каждые полчаса происходит короткое дневное шоу с синхронизированной музыкой. Дневная программа не такая эффектная, как вечерняя. Использование лазерного проектора с экраном, состоящий из водно-воздушной смеси, распределенная по всей длине фонтана позволяет демонстрировать на фонтан видео в формате 3-D.

Мини-авто

По улице Соборной, 64, рядом с областным советом, создали Винницкий музей моделей транспорта. Рядом с помещением установке две машины – времена группы "Битлз" и небольшая пожарная модели "Запорожец".

В самом музее есть более 7 тыс мини-машинок, автобусов, вертолетов, самолетов. Владелец коллекции - Александр Вдовиченко. Он со второго класса собирает собственную коллекцию транспортных средств. По его словам, чтобы найти средства на свою первую игрушку, он экономил на четырех обедов в школе. Это была модель авто "Фиат" 125 Донецкой фабрики игрушек.

Музей мини-авто

Во время открытия музея представители "Книги рекордов Украины" зафиксировали национальный рекорд в категории "Коллекции" как "самая большая в Украине коллекция моделей транспорта, которая размещена в экспозиции музея на постоянной основе".

Площадь музея - 180 квадратных метров. Кроме экспозиционной части, здесь есть еще и учебный класс на 26 посадочных мест, тематическая фильмотека и библиотека специальной литературы на 5 тысяч книг.

В музее в рамках программы воспитания детей и молодежи будут проводиться бесплатные групповые экскурсии для школьников. Для других посетителей – 10-20 гривен за билет. В музее можно приобрести магнитики с винницким транспортом.

Речные теплоходы

В Виннице можно поплавать на теплоходе "Ляля Ратушная" и "М. И. Пирогов". Сезон открывается ежегодно весной и длится до поздней осени.

Гостям города предлагают стандартные путешествия от причала у площади Октябрьской и до Сабарова. Также катера курсируют и в сторону Стрижавки. Но по предварительному заказу. Продолжительность водной прогулки примерно от 45 мин до 1 часа.

Прогулки катером

Стоимость билетов в одну сторону - 140 гривен для взрослых, 120 гривен для студентов, 80 гривен для детей возрастом до 10 лет. Корпоративные прогулки стоят 3000 тыс гривен за час. Рейс выполняется при наличии 20 взрослых пассажиров.

Заказать экскурсию на Винницком пароходе можно по телефону: (068) 041 66 91, (097) 234 52 52, (0432) 67-09-25, 67-09-26

Кофейня в стиле 19 века

В центре Винницы, на улице Александра Соловьева, 3, есть уникальная кофейня-музей "Панъ Заваркинъ и синъ".

Впечатляющий интерьер, в основе которого отражена гостиная дома конца XIX-начала ХХ века. Здесь все расскажет о прошлом: обои, люстры, буфет, картины, статуэтки и существующий декор. Довершит его фортепиано и невероятная коллекция часов.

В кафе также делают кофе на кофе машинке начале 20 века. Варится три часа, а стоит более 500 гривен.

Интерьер кофейни "Пан Заваркин..."

По словам директора учреждения Александра Абромчука, в музее более ста экспонатов. Некоторые из них находятся в "запасниках".

Экспонаты действительно очень интересные, лично меня удивили керосиновые лампы. Изящные, выполненные из фарфора они, наверное, служили не только для освещения, но и для украшения интерьера.

Также, в кофейне создали туалет-музей. Он закрывается на кодовый замок. Санузел оборудован старинной сантехникой и часами, которые идут в обратном порядке.

Ерусалимка и башня

Ерусалимка - это квартал еврейских ремесленников. Он начал формироваться в конце 18 века. Первые дома возникли между улицей Магистратской и рекой, a после отмены православного мужского монастыря еврейские дома подвинулись вверх, почти к стенам Капуцинского костела.

Первая характерная черта Ерусалимки - огромное беспорядки планирования и нагромождение домов друг возле друга, не предусмотрев иногда даже проходов между ними. Каждый строил себе жилье, как ему нравилось и где нравилось. Все дома были деревянными, кирпичные появились только во второй половине XIX века.

Высокая плотность застройки была важной характерной особенностью жизненного среды евреев Подолья. Компактность застройки поддерживалась различными факторами - цена земли под застройку, изолированность общества, семейные традиции, традиции шабата.

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В начале XX в. значительную часть населения Винницы составляли этнические евреи. На Иерусалимке построили несколько больших каменных зданий и синагогу учителей.

После расстрелов 1941 года небольшое количество евреев все еще жила в Иерусалимке.

В современном виде новые застройки хаотично переплетаются со старыми домами.

Рядом с этим районом, в центре города, есть визитка Винницы-водонапорная башня. Сооружена архитектором Григорием Артыновым в 1912 г. Использовалась как обзорная. Сейчас выполняет функцию музея памяти афганцев. Имеет статус памятника местного и внесена в перечень винницкой символики. Башня - семиярусная восьмиугольная вытянутое здание. Высотой 28 метров. Возводилась для снабжения населения водой, но во время Великой Отечественной войны, служила наблюдательным пунктом. После войны использовалась как жилое помещение.

Дом-музей, где жил выдающийся врач

В районе "Вишенка", что за несколько километров от центра Винницы, существует Национальный музей-усадьба Николая Ивановича Пирогова - выдающегося врача. Экспозиция музея занимает площадь более 1,2 тыс. м2. Сама усадьба имеет около 20 гектаров земли.

На такой большой площади есть его дом, аптека и мемориальный парк. Пирогов поселился в Виннице еще в 1861 году. Через пять лет он построил здесь кирпичный полутораэтажный дом и аптеку, упорядочил парк, где также выращивал и лекарственные растения. В этой усадьбе врач жил до последних дней, вел научную работу и врачебную практику. Здесь и умер в 1881 году.

Усадьба работает с 1 мая до 1 ноября. Понедельник – выходной день. Стоимость билета до дома Пирогова - 70 гривен, для студентов – 35. Вход на территорию парка усадьбы без посещения музея от 5 до 10 гривен за один билет.

Усадьба Пирогова

В 1 километре от усадьбы, существует церковь-некрополь. Там находится набальзамированное тело Николая Пирогова. Этого захотела его жена - Александра Антоновна. Разрешение на бальзамирование просили в церкви. Она его предоставила. Но при условии, что наследники согласятся перенести тело из усадьбы в другое место в случае перехода имения к новым владельцам. Вдовой был приобретен участок на кладбище села Шереметка (ныне - черта Винницы). Для сохранения останков Н. И. Пирогова сначала соорудили склеп, впоследствии церковь над ним и колокольню. Строительство продолжалось в течение 1882-1885 годов. Склеп-могила является памятником истории национального значения. В семейной усыпальнице похоронены жена и старший сын.

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