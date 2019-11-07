Две женщины с детьми оказались в огненной ловушке: 3-летнего мальчика не спасли

7 ноября в 10:30 загорелся частный дом в поселке Романов Житомирской области.
Еще до прибытия спасателей местные вынесли из дома двух женщин, которые были без сознания. В доме оставались их дети 4 и 3 лет. Их обнаружили в дальней комнате и вынесли на улицу спасатели. Мальчика медики спасти не смогли. Реанимированную девочку забрали в больницу, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ночном пожаре погибли супруги, которым дважды вызывали "скорую"
"Выяснилось, что пожар возник на веранде и распространился на крышу дома. Распространению огня способствовал позднее время обнаружения возгорания", - сказано в сообщении.
Пожар потушен. Причину возгорания устанавливают специалисты.
В селе Ракитном Ровенской области загорелось хозяйственная постройка. Погиб 5-летний мальчик, который гостил у бабушки.
Комментарии