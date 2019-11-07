Две женщины с детьми оказались в огненной ловушке: 3-летнего мальчика не спасли

7 ноября в 10:30 загорелся частный дом в поселке Романов Житомирской области.

Еще до прибытия спасателей местные вынесли из дома двух женщин, которые были без сознания. В доме оставались их дети 4 и 3 лет. Их обнаружили в дальней комнате и вынесли на улицу спасатели. Мальчика медики спасти не смогли. Реанимированную девочку забрали в больницу, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Автор: zt.dsns.gov.ua В поселке Романов В Житомирской области загорелся частный дом

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"Выяснилось, что пожар возник на веранде и распространился на крышу дома. Распространению огня способствовал позднее время обнаружения возгорания", - сказано в сообщении.

Автор: zt.dsns.gov.ua Из горящего дома вынесли 2-х женщин и их детей. Однако мальчика реанимировать не смогли

Пожар потушен. Причину возгорания устанавливают специалисты.

В селе Ракитном Ровенской области загорелось хозяйственная постройка. Погиб 5-летний мальчик, который гостил у бабушки.