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среда, 27 декабря 2017 20:58

ДТП с Зайцевой: информация о гонках не подтвердилась

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  Следователи не нашли подтверждения информации об участии в уличных гонках Елены Зайцевой
Следователи не нашли подтверждения информации об участии в уличных гонках Елены Зайцевой

Следователи не нашли подтверждения информации об участии в уличных гонках Елены Зайцевой.

Об этом заявил начальник Следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж.

"Эта информация не подтвердилась", - подчеркнул он.

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Он добавил, что речь идет о слухах относительно участия Зайцевой непосредственно перед ДТП в гонках.

По словам Чижа, продолжения досудебного расследования связано с ходатайству одного из адвокатов о проведении судебно-медицинских экспертиз.

Автомобиль Lexus RX 350 под управлением Елены Зайцевой на момент аварии двигался со скоростью более 100 км/ч. Скорость второго участника ДТП, Геннадия Дронова на Volkswagen Touareg, на момент столкновения составляла 30-35 км/ч. Об этом рассказали эксперты.

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