Древние обряды и традиции в ночь на Андрея проведут в библиотеке

.На Андрея проведут благотворительный вечер

13 декабря в помещении Научной библиотеки ЛНУ им. Ивана Франко, на ул. Драгоманова, 5, будет проводиться масштабное стилизованное действо - Благотворительный вечер на Андрея. Мероприятие проводят ради создания цифровой библиотеки Львовского университета.

К слову, в Научной библиотеке хранятся художественное наследие мирового уровня. К примеру, здесь есть уникальные старинные пяти изданий произведений Франческа Петрарки XVI века, сообщили во Львовском городском совете.

В общем Фонды библиотеки насчитывают еще около 120 тыс.редких рукописей и изданий. Такое количество исторически ценных материалов собрана в пределах стен одного здания впечатляет.

"Поэтому самобытности Научной библиотеке не занимать, ведь заслугами благородных покровителей искусства фонды непрерывно пополнялись новыми образцами литературы, бережно хранились. Достопримечательности Научной библиотеки - то, чем надо гордиться и уважать. Но пришло время дать продолжение истории, ведь в сечении каждого периода она всегда шла в ногу со временем. Поддержать создание мощной цифровой библиотеки - значит добавить еще одну страницу в биографии библиотеки ", - отметили организаторы.

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Пришло время дать продолжение традиции меценатства. Купить билеты и стать участником стилизованного действа, на котором будут воспроизведены древние украинские обряды и обычаи, можно здесь.