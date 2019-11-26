Древние обряды и традиции в ночь на Андрея проведут в библиотеке

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Bumboks u Lʹvovi dva dni prezentuvav podviynyy alʹbom Kvytky na obydva kontserty Bumboksu prodaly za tyzhdenʹ kilʹka tyzhniv. 12 veresnya tsʹoho roku vyyshla persha chastyna alʹbomu &quot;Tayemnyy Kod&quot;, piznishe bude opublikovanyy &quot;Rubikon&quot;. Novyy alʹbom fany chekaly 6 rokiv. Pisni vyklaly na kanali hurtu na YouTube Alʹbom, zapysanyy v Ukrayini, Frantsiyi ta Spoluchenykh Shtatakh Ameryky, vpershe v istoriyi hurtu skladayetʹsya z bilʹsh yak 11 pisenʹ. Vyyshov na kasetakh, podviynomu vinili ta CD versiyi &quot;fan-pak&quot;, do yakoyi uviyshov boks dlya CD, dva CD, foto-buklet shcho ilyustruye zapys alʹbomu ta stiker-pak. Kontsertnyy tur &quot;Tayemnyy Kod: Rubikon&quot; rozpochavsya 19 veresnya kontsertom u Rivnomu. U Lʹvovi hurt vystupyv azh dva dni - adzhe zhoden kontsertnyy zal ne vmishchav usikh okhochykh poslukhaty vystup hurtu. CHYTAYTE TAKOZH: &quot;Bumboks&quot; vypustyv klip na pisnyu &quot;DSH&quot; Za 2,5 hodyny kontsertu fany pochuly novi pisni z alʹbomu: &quot;Trymay mene&quot;, perespiv &quot;Anhela, yak ya&quot; hurtu &quot;Krykhitka&quot;, &quot;Drantya&quot;, &quot;DSH&quot;, &quot;Tviy na 100%&quot; i &quot;Pobachymosʹ&quot; ta inshi. A takozh - stari i dobre vidomi usikh khity &quot;Vakhtëry&quot;, &quot;Kvity u volossi&quot; ta inshi. Naperedodni kontsertu, vokalist Andriy Khlyvnyuk rozpoviv pro zminy u skladi hurtu. Yoho pokynuly hitarysty Andriy &quot;Mukha&quot; Samoylo, basyst Denys Levchenko, zvukoinzhener hurtu Ihor Melʹnyk. Yikh zaminyly hitarysty Dmytro Kuvalin, Oleh Adzhybayev ta bas-hitarystka Inna Nevoyt. Vona stala pershoyu zhinkoyu u skladi hurtu. &quot;Zhyttya prodovzhuyetʹsya, yak i istoriya hurtu, iz novoyu komandoyu. Yakshcho vam khochetʹsya znaty, khto vynen chy khto pohanyy - to tse ya&quot;, - kazhe Khlyvnyuk na pres-konferentsiyi. Bumboks shche vystupytʹ u Kharkovi, Poltavi, Sumakh. Pislya zakinchennya tsʹoho turu menedzhment hurtu pochne pratsyuvaty nad orhanizatsiyeyu turne krayinamy Zakhidnoyi Yevropy, a takozh SSHA ta Kanadoyu. Hurt &quot;Bumboks&quot; opublikuvav video na pisnyu &quot;DSH&quot; z alʹbomu &quot;Tayemnyy kod: Rubikon. Chastyna 1&quot;. Klip na neyi znimaly v perekhodi bilya stantsiyi kyyivsʹkoho metro Universytet, na maydanchyku &quot;Kinodrom&quot; kinostudiyi Dovzhenka ta na parkinhu stolychnoho TTS &quot;Atmosfera&quot;. Tse tretye video &quot;Bumboksu&quot; vid rezhysera Stanislava Hurenka. Kharkiv – 27 lystopada, Palats Sportu Poltava – 28 lystopada, Villa Krokodyla Sumy – 29 lystopada, Manezh SumDU Показати більше 2147/5000 Бумбокс во Львове два дня представил двойной альбом
Bumboks u Lʹvovi dva dni prezentuvav podviynyy alʹbom Kvytky na obydva kontserty Bumboksu prodaly za tyzhdenʹ kilʹka tyzhniv. 12 veresnya tsʹoho roku vyyshla persha chastyna alʹbomu "Tayemnyy Kod", piznishe bude opublikovanyy "Rubikon". Novyy alʹbom fany chekaly 6 rokiv. Pisni vyklaly na kanali hurtu na YouTube Alʹbom, zapysanyy v Ukrayini, Frantsiyi ta Spoluchenykh Shtatakh Ameryky, vpershe v istoriyi hurtu skladayetʹsya z bilʹsh yak 11 pisenʹ. Vyyshov na kasetakh, podviynomu vinili ta CD versiyi "fan-pak", do yakoyi uviyshov boks dlya CD, dva CD, foto-buklet shcho ilyustruye zapys alʹbomu ta stiker-pak. Kontsertnyy tur "Tayemnyy Kod: Rubikon" rozpochavsya 19 veresnya kontsertom u Rivnomu. U Lʹvovi hurt vystupyv azh dva dni - adzhe zhoden kontsertnyy zal ne vmishchav usikh okhochykh poslukhaty vystup hurtu. CHYTAYTE TAKOZH: "Bumboks" vypustyv klip na pisnyu "DSH" Za 2,5 hodyny kontsertu fany pochuly novi pisni z alʹbomu: "Trymay mene", perespiv "Anhela, yak ya" hurtu "Krykhitka", "Drantya", "DSH", "Tviy na 100%" i "Pobachymosʹ" ta inshi. A takozh - stari i dobre vidomi usikh khity "Vakhtëry", "Kvity u volossi" ta inshi. Naperedodni kontsertu, vokalist Andriy Khlyvnyuk rozpoviv pro zminy u skladi hurtu. Yoho pokynuly hitarysty Andriy "Mukha" Samoylo, basyst Denys Levchenko, zvukoinzhener hurtu Ihor Melʹnyk. Yikh zaminyly hitarysty Dmytro Kuvalin, Oleh Adzhybayev ta bas-hitarystka Inna Nevoyt. Vona stala pershoyu zhinkoyu u skladi hurtu. "Zhyttya prodovzhuyetʹsya, yak i istoriya hurtu, iz novoyu komandoyu. Yakshcho vam khochetʹsya znaty, khto vynen chy khto pohanyy - to tse ya", - kazhe Khlyvnyuk na pres-konferentsiyi. Bumboks shche vystupytʹ u Kharkovi, Poltavi, Sumakh. Pislya zakinchennya tsʹoho turu menedzhment hurtu pochne pratsyuvaty nad orhanizatsiyeyu turne krayinamy Zakhidnoyi Yevropy, a takozh SSHA ta Kanadoyu. Hurt "Bumboks" opublikuvav video na pisnyu "DSH" z alʹbomu "Tayemnyy kod: Rubikon. Chastyna 1". Klip na neyi znimaly v perekhodi bilya stantsiyi kyyivsʹkoho metro Universytet, na maydanchyku "Kinodrom" kinostudiyi Dovzhenka ta na parkinhu stolychnoho TTS "Atmosfera". Tse tretye video "Bumboksu" vid rezhysera Stanislava Hurenka. Kharkiv – 27 lystopada, Palats Sportu Poltava – 28 lystopada, Villa Krokodyla Sumy – 29 lystopada, Manezh SumDU Показати більше 2147/5000 Бумбокс во Львове два дня представил двойной альбом
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вторник, 26 ноября 2019 18:37

Древние обряды и традиции в ночь на Андрея проведут в библиотеке

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Древние обряды и традиции в ночь на Андрея проведут в библиотеке
.На Андрея проведут благотворительный вечер

13 декабря в помещении Научной библиотеки ЛНУ им. Ивана Франко, на ул. Драгоманова, 5, будет проводиться масштабное стилизованное действо - Благотворительный вечер на Андрея. Мероприятие проводят ради создания цифровой библиотеки Львовского университета.

К слову, в Научной библиотеке хранятся художественное наследие мирового уровня. К примеру, здесь есть уникальные старинные пяти изданий произведений Франческа Петрарки XVI века, сообщили во Львовском городском совете.

В общем Фонды библиотеки насчитывают еще около 120 тыс.редких рукописей и изданий. Такое количество исторически ценных материалов собрана в пределах стен одного здания впечатляет.

"Поэтому самобытности Научной библиотеке не занимать, ведь заслугами благородных покровителей искусства фонды непрерывно пополнялись новыми образцами литературы, бережно хранились. Достопримечательности Научной библиотеки - то, чем надо гордиться и уважать. Но пришло время дать продолжение истории, ведь в сечении каждого периода она всегда шла в ногу со временем. Поддержать создание мощной цифровой библиотеки - значит добавить еще одну страницу в биографии библиотеки ", - отметили организаторы.

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Пришло время дать продолжение традиции меценатства. Купить билеты и стать участником стилизованного действа, на котором будут воспроизведены древние украинские обряды и обычаи, можно здесь.

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