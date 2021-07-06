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вторник, 06 июля 2021 13:24

Добкин призвал не платить коррупционные поборы власти Харькова. Его поддержал Фельдман

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Добкин призвал не платить коррупционные поборы власти Харькова. Его поддержал Фельдман
Нардеп Александр Фельдман: "Наконец-то появился человек, который нашел смелость сказать правду". Фото: Украинская правда

Народный депутат Александр Фельдман поддержал призыв харьковского городского головы 2006-2010 годов Михаила Добкина не платить коррупционные поборы временной власти.

Об этом Фельдман написал на своей странице в Facebook.

"Наконец-то появился человек, который нашел смелость и взял на себя ответственность сказать то, что все давно ждали. Правду!" - написал Фельдман, обнародовав соответствующий призыв Добкина.

"Делаю репост без купюр - чем больше людей это прочитает тем лучше, тем ближе победа над временщиками", - добавил депутат.

"Теперь скажу по-простому. Уважаемые бизнесмены, не ведитесь на запросы зажравшейся временной власти. Тем более, она ненадолго. Всё, что вам надо оформить, узаконить, отвести - вы получите без учёта интересов разных фуксов, тереховых, калин и прочих вымогателей. Всё, что надо бизнесу и это не противоречит закону - вы получите. Получите без всяких дополнительных нагрузок. Гарантирую. Всё, что будет получено бизнесом коррупционным путём, за время правления временщиков - верну громаде, без всяких компенсаций потерпевшим. Это даже гарантировать не буду. Это по умолчанию. Вы меня знаете. Хотите развития города и душевного комфорта - терпите до осени. Недолго осталось", - процитировал Фельдман Добкина.

Напомним, вчера лидер общественной организации "Наш Дом – Харьков", мэр Харькова в 2006-2010 годах Михаил Добкин призвал харьковчан не платить чиновникам за те услуги, которые власть должна предоставлять бесплатно. Он также добавил, что временная власть в Харькове сегодня ведет себя, как мародеры, начав "доить" бизнес.

Кроме того, Добкин обнародовал присланный откликнувшимися на его призыв харьковчанами список земельных участков, которые нынешняя городская власть намерена на ближайшей сессии горсовета реализовать по коррупционным схемам.

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