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среда, 03 июля 2019 04:25

До двух аэропортов пустили дополнительные авиа-автобусы

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  Фото: Фейсбук-страница аэропорта "Винница"
Фото: Фейсбук-страница аэропорта "Винница"

Со 2 июля между аэропортами "Винница" и "Борисполь" будет курсировать автобус. Транспорт будет перевозить пассажиров один раз в сутки в обоих направлениях. Отдельные билеты на него купить нельзя.

Поездка на автобусе является частью авиабилета, приобретенного у авиакомпании МАУ. В поиске на сайте, при заказе билета можно выбрать Винницу как точку отправления с пересадкой на самолет в "Борисполе".

С інницького аэропорта автобус будет отправляться в 3:00, а прибывать в "Борисполь" в 7:00 утра. Из киевского аэропорта автобусный рейс запланирован на 20:25, время прибытия в аэропорту "Винница" — 00:25.

Также, с Барского шоссе до аэропорта ежедневно будет курсировать городской автобус №33.

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В аэропорту "Борисполь" открылся хостел с капсулами для сна GettSleep Boryspil. Здесь есть звукоизолированные номера, душ и бесплатный интернет. Доступно размещение на 3, 6 и 12 часов. Цены в хостеле стартуют от 370 грн за одноместную капсулу (по 3 часа) и от 550 грн за двухместную капсулу (за 3 часа).

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