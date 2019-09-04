Для развития инфраструктуры нужен профессиональный менеджмент, и только потом - деньги - Голик

Юрий Голик

Руководитель программы "Региональное развитие" аналитического центра "Украинский институт будущего" и советник бывшего председателя Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик в своем Facebook завил, что состояние мостов в Украине критическое, и для исправления этой ситуации нужен, в первую очередь, профессиональный менеджмент.

"Харьков. Турция. Пакистан. Это за 7 дней про уставшие мосты. Только то, что попало в ленты новостей. У нас в стране ситуация критическая. Более 9 600 мостов по техническим параметрам не соответствуют требованиям современных норм и фактической нагрузке. 1 923 моста требуют срочного ремонта. 86 мостов находят в аварийном неработоспособном состоянии. Просто попробуйте вспомнить хотя бы 100 мостов или 10, построенных у нас в стране за последние 10 лет. Я могу вспомнить два – это те мосты, которые мы в 2017-м отремонтировали и построили с нуля в Днепропетровской области", - заявил Голик.

Напомним, 25 августа произошел частичный обвал путепровода над железнодорожными путями в направлении поселка Песочин в Харьковской области. 27 августа в турецком городе Терме обвалился пешеходный мост. 31 августа в Пакистане в результате обрушения моста погибли 26 человек.

Мост, построенный Командой Валентина Резниченко на окружной дороге вокруг города Днепр за 42 дня

По мнению Голика, инфраструктура устала, поэтому количество километров, вводимых в эксплуатацию после ремонта дорог и мостов, должно превышать количество выводимых из нее в силу их разрушения. Только тогда можно будет говорить о восстановлении инфраструктуры и ее появлении в принципе.

"Что нужно, что ситуацию исправить? Менеджмент. И деньги. Именно в такой последовательности. Деньги без профессионального менеджмента - это в лучшем случае просто их неиспользование, как происходит сейчас. А в худшем - чье-то личное благосостояние, но никак не новые километры идеальных дорог и мостов", - считает Голик.

По его словам, в Украине уже начались позитивные изменения, в частности, речь идет о трассе Запорожье - Мариуполь, которая ремонтировалась три года и должна была ремонтироваться еще столько же, но будет закончена уже в октябре, т.е. за три месяца.

"Но из единичного примера это должно превратиться в норму для всей страны", - уверен Голик.