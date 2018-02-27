Деревянный щит с Майдана подарили полтавскому музею

Автор: poltava.to Самодельный щит, которым защищался Владимир Пономаренко на Майдане в Киеве

Самодельный деревянный щит с Майдана передали Полтавскому краеведческому музею. Им оборонялся Владимир Пономаренко из Лубен Полтавской области. Участвовал в противостояниях на ул. Грушевского в Киеве.

Об этом 28 февраля прошлого года сообщили в издании "Полтавщина".

Щит весит 7 кг. Впереди Владимир Пономаренко нариосвал Божью Матерь и Иисуса. Вокруг образа другие майдановцы поставили подписи. С обратной стороны также есть надписи побратимов Пономаренко.

Этот артефакт - один из первых, который попал в Краеведческий музей в Полтаве.

"Он почти невредим, выглядит хорошо. Позже металлический щит нам подарил Юлиан Матвийчук (депутат полтавского горсовета, участник батальона "Азов" - Gazeta.ua). Кроме щитов, в экспозиции представлены остатки пуль и гильзы с Майдана, пропуски, которые делали для входа в занятые майдановцами здания. Также есть стихи, посвященные героям Небесной Сотни, и фотовыставка революционных событий 2013-14 годов", - сказала Ирина Васильевна, работник музея.

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Всего в экспозиции собрано около 50 артефактов на тему Революции Достоинства. Она постоянно действует с 2014 года.

20 февраля в этом году на ул. Институтской в ​​Киеве священники освятили место будущего музея Революции Достоинства. Находится напротив выхода из метро Крещатик. Молебен провели священники разных конфессий.