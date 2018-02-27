Деревянный щит с Майдана подарили полтавскому музею

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали вероятного премьера после переизбрания Рады
Назвали вероятного премьера после переизбрания Рады
Просмотров: 2610
Гройсман может создать партию
Гройсман может создать партию
Просмотров: 495
"Выбили из села поляков" - воссоздали Вовчухивскую наступательную операцию УГА 1919 года
"Выбили из села поляков" - воссоздали Вовчухивскую наступательную операцию УГА 1919 года
1 Просмотров: 2520
Вакарчук может не пойти на выборы при одном условии
Вакарчук может не пойти на выборы при одном условии
2 Просмотров: 10890
Экономист объяснил закрытие ЕС приграничных проектов в Украине
Экономист объяснил закрытие ЕС приграничных проектов в Украине
1 Просмотров: 909
Ни войны, ни мира - эксперты оценили закон о возвращении Донбасса
Ни войны, ни мира - эксперты оценили закон о возвращении Донбасса
4 Просмотров: 3348
Власть предала идеалы Майдана - Дацюк
Власть предала идеалы Майдана - Дацюк
5 Просмотров: 1620
"Сказал преподавателю, что у меня порок сердца" - актер Олег Телятник
"Сказал преподавателю, что у меня порок сердца" - актер Олег Телятник
Просмотров: 675
Марш без Саакашвили и разгром Сбербанка - один день из политической жизни столицы
Марш без Саакашвили и разгром Сбербанка - один день из политической жизни столицы
Просмотров: 8118
Шествие драконов и лазерное шоу: во Львове отметили китайский Новый год
Шествие драконов и лазерное шоу: во Львове отметили китайский Новый год
Просмотров: 2592
Фото
Все фото
10
19
11
7
3
Мозаичное панно на доме: лайфхак от опытного мастера
Мозаичное панно на доме: лайфхак от опытного мастера
В Полтаве в память о погибших майдановцев зажгли факелы
В Полтаве в память о погибших майдановцев зажгли факелы
Похоронили десантника, которого нашли мертвым на путях
Похоронили десантника, которого нашли мертвым на путях
Властям дали сутки, чтобы ликвидировать памятник Ленину
Властям дали сутки, чтобы ликвидировать памятник Ленину
Осенью Кадетский корпус начнут ремонтировать
Осенью Кадетский корпус начнут ремонтировать
Видео
Все видео
Дмитрий Коряк погиб во время защиты Мариуполя
Дмитрий Коряк погиб во время защиты Мариуполя
Шкиряку напомнили, как "Национальная дружина" подралась с полицией
Шкиряку напомнили, как "Национальная дружина" подралась с полицией
На месте крушения вертолета нашли голову пилота
На месте крушения вертолета нашли голову пилота
Показали видео, как толпа выламывает двери секонд-хенда
Показали видео, как толпа выламывает двери секонд-хенда
Мэр Полтавы хочет равняться на Россию и Путина
Мэр Полтавы хочет равняться на Россию и Путина
Интервью
1/5
Вопросы для украинцев решен: единственный государственный язык - украинский - Антипович
Вопросы для украинцев решен: единственный государственный язык - украинский - Антипович
4 Просмотров: 1593
"Платить в конвертах и давать взятки не буду" - хасид о жизни в Умани
"Платить в конвертах и давать взятки не буду" - хасид о жизни в Умани
2 Просмотров: 5076
Война стала для литературы и шансом, и риском - Олег Коцарев
Война стала для литературы и шансом, и риском - Олег Коцарев
1 Просмотров: 369
С началом войны открыли арсеналы - случился всплеск сопротивления работникам полиции - Князев
С началом войны открыли арсеналы - случился всплеск сопротивления работникам полиции - Князев
3 Просмотров: 5418
"Инвестор спрашивает, сколько зарплата? Говорю, 80 евро, и уточняю: в месяц" - Матис
"Инвестор спрашивает, сколько зарплата? Говорю, 80 евро, и уточняю: в месяц" - Матис
Просмотров: 4284
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
26 февраля 2018
Просмотров: 1449
Звичайні
Водій харківської маршрутки свариться й бурмоче, перераховуючи гроші на кінцевій маршруту з аеропорту. Нас у салоні шестеро. Платимо за проїзд до ...
среда, 28 февраля 2018 07:10

Деревянный щит с Майдана подарили полтавскому музею

  Комментировать
Автор: poltava.to
  Самодельный щит, которым защищался Владимир Пономаренко на Майдане в Киеве
Самодельный щит, которым защищался Владимир Пономаренко на Майдане в Киеве

Самодельный деревянный щит с Майдана передали Полтавскому краеведческому музею. Им оборонялся Владимир Пономаренко из Лубен Полтавской области. Участвовал в противостояниях на ул. Грушевского в Киеве.

Об этом 28 февраля прошлого года сообщили в издании "Полтавщина".

Щит весит 7 кг. Впереди Владимир Пономаренко нариосвал Божью Матерь и Иисуса. Вокруг образа другие майдановцы поставили подписи. С обратной стороны также есть надписи побратимов Пономаренко.

Этот артефакт - один из первых, который попал в Краеведческий музей в Полтаве.

"Он почти невредим, выглядит хорошо. Позже металлический щит нам подарил Юлиан Матвийчук (депутат полтавского горсовета, участник батальона "Азов" - Gazeta.ua). Кроме щитов, в экспозиции представлены остатки пуль и гильзы с Майдана, пропуски, которые делали для входа в занятые майдановцами здания. Также есть стихи, посвященные героям Небесной Сотни, и фотовыставка революционных событий 2013-14 годов", - сказала Ирина Васильевна, работник музея.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Такое не забывают: 60 самых впечатляющих снимков с Майдана

Всего в экспозиции собрано около 50 артефактов на тему Революции Достоинства. Она постоянно действует с 2014 года.

20 февраля в этом году на ул. Институтской в ​​Киеве священники освятили место будущего музея Революции Достоинства. Находится напротив выхода из метро Крещатик. Молебен провели священники разных конфессий.

Автор: Ирина БАБЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Деревянный щит с Майдана подарили полтавскому музею». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
февраля

Деревянный щит с Майдана подарили полтавскому музею

Самое читаемое
Фотограф показывает красоту и сексуальность украинских девушек
Фотограф показывает красоту и сексуальность украинских девушек
12
 1 Просмотров: 128269
Полякова, Monatik, Козловский - экс-&quot;регионал&quot; отгулял свадьбу стоимостью квартиры в Киеве
Полякова, Monatik, Козловский - экс-"регионал" отгулял свадьбу стоимостью квартиры в Киеве
25
 1 Просмотров: 72013
Проект Керченского моста утвердил Адольф Гитлер - показали впечатляющие фото
Проект Керченского моста утвердил Адольф Гитлер - показали впечатляющие фото
9
 1 Просмотров: 68475
Соблазнительная модель на пенсии поразила сеть своими прелестями
Соблазнительная модель на пенсии поразила сеть своими прелестями
10
 Просмотров: 51898
Показали уникальные кадры жизни &quot;морских цыган&quot;
Показали уникальные кадры жизни "морских цыган"
14
 Просмотров: 43331
Полтава
Более 200 тыс. грн алиментов задолжал сыновьям ветеран АТО
Более 200 тыс. грн алиментов задолжал сыновьям ветеран АТО Просмотров: 1962
Суд арестовал "неуловимого" кибермошенника из Полтавы
Суд арестовал "неуловимого" кибермошенника из Полтавы Просмотров: 369
Поймали украинского хакера, который терроризировал компьютеры 30 стран
Поймали украинского хакера, который терроризировал компьютеры 30 стран Просмотров: 216
Мозаичное панно на доме: лайфхак от опытного мастера
Мозаичное панно на доме: лайфхак от опытного мастера
10
 Просмотров: 1035
В Полтаве за год нашли 31 миллионера
В Полтаве за год нашли 31 миллионера Просмотров: 369
Больше всего комментируют
60
Минфин США: Против РФ через 30 дней введут новые санкции
28
Выборы в России: полицейские пишут на заборах фамилию "Путин"
18
"На русском общаются только Одесская, Харьковская области и Донбасс"
15
Пушечное мясо: в частной армии "Вагнера" служит группа украинцев
8
В Украине похоронили 4 тысячи погибших бойцов АТО
Голосов: 219
Голосование Сколько времени продержится Александр Хацкевич на должности главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) будет уволен после первого матча против "Лацио"
  • 2) будет уволен по окончании cезона
  • 3) Хацкевич всё исправит и будет работать долгое время
Просмотреть