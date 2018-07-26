Дерево упало на ребенка и его родителей

Дерево упало на семью на детской площадке. Фото. vgolos.com.ua

25 июля в Кременчуге Полтавской области пострадала во время урагана семья - 30-летний отец, мать, 28 лет и годовалый ребенок. На них обрушилась ветка дерева.

В это время семья находилась на детской площадке по ул. Халаменюка, сообщил корреспондент Gazeta.ua

"Вчера поднялась сильная буря, крушило дерева. На семью упала ветка. Ребенка и мать врачи осмотрели и отпустили. Основной удар пришелся на мужчину", - сообщила 31-летняя Анна Васенко из пресс-службы Кременчугского отдела полиции.

У малыша диагностировали ссадины и кровоподтеки на голове и коленях. Кроме этой семьи, в Кременчуге никто не пострадал от урагана.

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Недавно в Киеве рядом с Верховной Радой дерево упало на автомобили. Существенные повреждения получили по меньшей мере две машины.

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