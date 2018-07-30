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понедельник, 30 июля 2018 19:10

Дефлимпийцы вернулись домой с 98 медалями
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Спортсмены Полтавской области на ХХІІ Дефлимпийских играх 2017 в Самсуне завоевали аж 32 медали
Фото: Roman Tovsty
На Дефлимпийских играх в Самсуне сборная Украины уже завоевала 98 медалей, среди которых 21 золотая, 41 серебряная и 36 бронзовых
На Дефлимпийских играх в Самсуне сборная Украины уже завоевала 98 медалей, среди которых 21 золотая, 41 серебряная и 36 бронзовых

Спортсмены Полтавской области на ХХІІ дефлимпийских играх 2017 года в турецком городе Самсуне завоевали 32 медали.Сборная Украины завоевала 98 медалей, среди которых 21 золотая, 41 серебряная и 36 бронзовых.

"Каратисты тоже феерично показали себя на Дефлимпиаде. Максим Беленок стал бронзовым призером по кумитэ и завоевал золото в командном кумитэ. Две золотые медали получила Вита Гаврилова (кумитэ, командное кумитэ). Инна Мажара получила аж 5 медалей – две золотые (кумитэ и команде кумитэ), серебряную (кумитэ опен) и две бронзовые медали (ката и командное ката). Татьяна Хиль получила бронзу (ката командное), а также стала пятой в соревнованиях по ката. Александр и Владимир Махно получили по золотой медали за победу в командном кумитэ и по серебряной в соревнованиях кумитэ. Александр Кальник, Владислав Плиш и Александр Тритяк стали серебряными призерами в командном ката, к тому же Александр Тритяк завоевал золото командного кумитэ. Екатерина Масло получила бронзу (ката командное)", – сообщил Роман Товстый, заместитель председателя Полтавской облгосадминистрации.

Полтавец Геннадий Закладный стал обладателем двух бронзовых медалей по настольному теннису (смешанная пара и индивидуальный зачет). Анатолий Яковенко стал пятым в индивидуальном зачете по настольному теннису. Владислав Яловега завоевал две серебряные медали по боулингу, а Екатерина Ковальчук получила золото в составе команды-тройки по боулингу. Легкоатлет Олег Белоконь стал четвертым в метании диска.

Тхеквондист Вадим Боярин стал серебряным призером с керуги.

Также серебро завоевали полтавские футболисты, ведь в составе сборной Украины в финале сыграли семь полтавчан. Александр Верещака, Константин Войченко, Шлава Мчедлишвили, Александр Оленич, Игорь Реутов, Родион Причина и Алексей Стативка.

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Украинская национальная дефлимпийская сборная команда одна из самых многочисленных - 217 спортсменов в 16 видах спорта (в сравнении с Дефлімпійськими играми 2013 года - было 191 спортсмен в 16 видах спорта).
Заметим, что дефлімійською командой "желто-голубых" образца 2017 года улучшен результат Дефлимпийских игр 2013 года в медальном зачете, ведь на предыдущих играх было 88 медалей: 21 золотая, 30 "серебряных" и 37 "бронзовых".
В ХХІІ летних Дефлимпийских играх, которые проходили с 18 по 30 июля 2017 года, приняло участие более 3500 спортсменов с нарушениями слуха из 97 стран мира, которые боролись за 221 комплектов наград в 21 виде спорта.

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Дата
30
июля

Дефлимпийцы вернулись домой с 98 медалями

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