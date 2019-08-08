"Чтобы не смущать чувства верующих": Онуфрий вертолетом прилетел на "площадку Януковича" в Почаевской Лавре

 
Ексклюзивы
1/5
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 342
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1152
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Просмотров: 2466
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 1953
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4185
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 13446
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15336
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 774
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2898
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3429
Фото
Все фото
5
9
4
3
8
Мужчину пытали раскаленным утюгом 2 товарищей
Мужчину пытали раскаленным утюгом 2 товарищей
Оторвался прицеп: новые фото и подробности масштабной аварии
Оторвался прицеп: новые фото и подробности масштабной аварии
Автобус и фуру рвало на куски от удара: первые кадры с места масштабной аварии
Автобус и фуру рвало на куски от удара: первые кадры с места масштабной аварии
В смертельном столкновении на трассе сошлись 2 легковушки: фото и видео
В смертельном столкновении на трассе сошлись 2 легковушки: фото и видео
Бои в глине и арт-терапия: начался фестиваль гончаров
Бои в глине и арт-терапия: начался фестиваль гончаров
Видео
Все видео
Затопило станцию метро
Затопило станцию метро
Аферистка попала на камеры видеонаблюдения
Аферистка попала на камеры видеонаблюдения
Бус разорвало на части: фото и видео смертельного ДТП на трассе
Бус разорвало на части: фото и видео смертельного ДТП на трассе
Села стали реками: непогода наделала беды на Тернопольщине
Села стали реками: непогода наделала беды на Тернопольщине
16-летняя девушка погибла на глазах у родных
16-летняя девушка погибла на глазах у родных
Интервью
1/5
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Просмотров: 3557
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3762
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 774
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7515
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
05 августа 2019
Просмотров: 1359
Без душі
Я давав йому гроші не за зміст, а за форму. У дизелі Черкаси — Христинівка конкурентів у Бороди практично немає. Був один зі Шполи — ...
четверг, 08 августа 2019 16:35

"Чтобы не смущать чувства верующих": Онуфрий вертолетом прилетел на "площадку Януковича" в Почаевской Лавре

  Комментировать
&quot;Чтобы не смущать чувства верующих&quot;: Онуфрий вертолетом прилетел на &quot;площадку Януковича&quot; в Почаевской Лавре
Онуфрий прилетел на Тернопольщину. Фото с открытых источников.

Глава Русской православной церкви в Украине митрополит Онуфрий 5 августа посетил Тернопольскую для совершения богослужения в Преображенском соборе Свято-Успенской Почаевской лавры, что на Кременетчине.

Следует отметить, что Онуфрий сослужили более 20 архиереев РПЦвУ и РПЦ. Среди них был и владыка из оккупированного Россией Донбасса - митрополит Луганский и Алчевский Митрофан, которого обвиняют в сотрудничестве с руководством террористической "ЛНР", сообщает издание "За Збручем".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские попы взялись за обмен пленными

Уже по традиции, митрополит Онуфрий прибыл на службу вертолетом. Однако, чтобы не смущать чувства верующих дорогим транспортом, владыка сменил место приземления на вертолетную площадку за городом. На площадке, который был построен по указанию експрезидента Януковича.

В Стамбуле на Фанаре началась встреча президента Владимира Зеленского со Вселенским патриархом Варфоломеем. Переговоры проходят в узком кругу. А потом их формат будет расширен.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Чтобы не смущать чувства верующих": Онуфрий вертолетом прилетел на "площадку Януковича" в Почаевской Лавре». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
августа

Юрий Федькович не смог жениться из-за большого выкупа

Умер украинец, которого признавали самым сильным в мире

Кукуруза выше БТРа: как начались первые бои за Иловайск

Польша вернула часть территорий украинцам

За колоски расстреливали на поле

Самое читаемое
Шарлиз Терон - 44 года: самые &quot;горячие&quot; обнаженные снимки знаменитости
Шарлиз Терон - 44 года: самые "горячие" обнаженные снимки знаменитости
10
 Просмотров: 45279
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
11
 Просмотров: 45258
&quot;Почти голая с 3 мужчинами&quot; - 49-летняя Хайди Клум не постеснялась показать грудь на всю сеть
"Почти голая с 3 мужчинами" - 49-летняя Хайди Клум не постеснялась показать грудь на всю сеть
10
 1 Просмотров: 34210
Утопили в дерьме: на Донбассе отомстили боевикам, которые толпой насиловали женщину
Утопили в дерьме: на Донбассе отомстили боевикам, которые толпой насиловали женщину Просмотров: 27415
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому 6 Просмотров: 23941
Тернополь
Мужчину пытали раскаленным утюгом 2 товарищей
Мужчину пытали раскаленным утюгом 2 товарищей
5
 Просмотров: 630
В монастыре выкопали клад
В монастыре выкопали клад Просмотров: 1566
Подарок с "сюрпризом": на капоте авто сдетонировала бомба
Подарок с "сюрпризом": на капоте авто сдетонировала бомба Просмотров: 405
Оторвался прицеп: новые фото и подробности масштабной аварии
Оторвался прицеп: новые фото и подробности масштабной аварии
9
 Просмотров: 7920
Как фермер из Швейцарии выращивает органику в Украине
Как фермер из Швейцарии выращивает органику в Украине Просмотров: 1008
Больше всего комментируют
9
Зеленский срочно позвонил Путину
7
Разумков дал установку депутатам, на каком языке говорить в Раде
6
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
5
Зеленский не может адекватно реагировать, потому рулят другие - нардеп
4
В 5 лет Украина изменится кардинально - Зеленский
Голосов: 798
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua