Онуфрий прилетел на Тернопольщину. Фото с открытых источников.

Глава Русской православной церкви в Украине митрополит Онуфрий 5 августа посетил Тернопольскую для совершения богослужения в Преображенском соборе Свято-Успенской Почаевской лавры, что на Кременетчине.

Следует отметить, что Онуфрий сослужили более 20 архиереев РПЦвУ и РПЦ. Среди них был и владыка из оккупированного Россией Донбасса - митрополит Луганский и Алчевский Митрофан, которого обвиняют в сотрудничестве с руководством террористической "ЛНР", сообщает издание "За Збручем".

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Уже по традиции, митрополит Онуфрий прибыл на службу вертолетом. Однако, чтобы не смущать чувства верующих дорогим транспортом, владыка сменил место приземления на вертолетную площадку за городом. На площадке, который был построен по указанию експрезидента Януковича.

В Стамбуле на Фанаре началась встреча президента Владимира Зеленского со Вселенским патриархом Варфоломеем. Переговоры проходят в узком кругу. А потом их формат будет расширен.