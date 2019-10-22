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вторник, 22 октября 2019 15:19

Что приготовить поесть, или будни фрилансера

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Услышав заманчивое слово "фриланс", то представляешь себе расслабленную работу. В воображении сразу всплывает картинка, где человек с ноутбуком сидит в шезлонге с бокалом вина, легкими закусками и любуется видом на океан. В реальности у фрилансера есть только ноутбук. А еще — мало часов в сутках и много дедлайнов. Времени на перерыв на обед, а тем более на длительную готовку, как правило, не хватает. Поэтому фрилансеры зачастую довольствуются банальными перекусами и быстрым ужином.

  Как сделать перекусы более полезными?
Как сделать перекусы более полезными?

Перекус вместо обеда

Бутерброды, сладости, булочки, быстрорастворимые каши и даже вермишель быстрого приготовления — частые спутники тех, кто привык работать из дома. Прибавьте к этому нерегулярность питания, кофе и сидячий образ жизни — и гарантировано получите целый букет проблем со здоровьем и лишний вес. Как сделать перекусы более полезными:

• их количество не должно быть больше двух;
• делать такие блюда нужно их свежих продуктов (не есть уже готовые магазинные бутерброды и салаты);
• употреблять наибольшее количество углеводов на завтрак или обед;
• заменить кофе на натуральные соки, а бутерброды - на фрукты.

Как можно вкусно и сытно поесть не выходя из дома

Работа на фрилансе — не приговор стройной и подтянутой фигуре. Скорее, наоборот: вы можете распоряжаться своим временем свободно, а значит — более продуктивно. Главное, придерживаться нескольких несложных правил:

• не перекусывать прямо за рабочим столом;
• чаще готовить самостоятельно.

Но когда "горящие" дедлайны поджимают, времени на готовку не остаётся. Конечно, если вы любите готовить, то создать вкусный ужин на скорую руку из продуктов, которые есть дома — не проблема. При отсутствии времени можно быстро приготовить:

• овощную или мясную запеканку;
• картофель, запеченный в духовке;
• каши и прочие блюда, приготовленные в мультиварке и т.д.

  Как сделать перекусы более полезными?
Как сделать перекусы более полезными?

А чтобы не тратить времени на готовку и при этом поесть вкусно, полезно и сытно, лучше всего заказать готовые блюда с доставкой. Например, доставка еды в Запорожье от магазина "Шашлык Маркет" — это только отборные мясо и овощи, натуральные специи и огромный ассортимент блюд, приготовленных на мангале или в хоспере. Заказывая доставку еды у надежных и проверенных поставщиков, вы можете быть уверены в ее полезности и вкусовых качествах.

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