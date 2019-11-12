Что пообещал новый глава Полтавской ОГА

Фото: Ольга Стенько

12 ноября в Полтаве официально представили нового председателя Полтавской ОГА Олега Синегубова.

Корреспондент Gazeta.ua побывал на официальной встрече, которую провели в сессионном зале Полтавского областного совета.

Хотя на Полтавщине ожидали визит президента Владимира Зеленского, он в очередной раз не приехал. Представлял новых чиновников в Полтаве первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов.

Автор: Ольга Стенько Заместитель председателя Офиса президента Украины Сергей Трофимов официально представил в Полтаве нового председателя ОГА Олега Синегубов

После представления новоназначенный глава ОГА обратился к залу с коротким вступительным словом, в котором обозначил свои первоначальные действия на новой должности.

"Своей основной задачей я считаю, во-первых, наведение порядка и изменение местной власти, чтобы люди услышали, что идут изменения на улучшение. Проведем полный аудит решений, которые принимались на предмет соответствия их закону и эффективности.

В области насчитывается около двух тысяч целевых программ. Но они неэффективного отображения, поэтому их нужно пересматривать. Откроем два офиса: по привлечению инвестиций и по соответствующему реформирования, чтобы все программы президента были реализованы на местах ", - сказал новый глава ОГА Олег Синегубов.

Первую программу он пообещал представить за месяц, потом за три месяца и полгода. Это сроки, за которые покажут результаты.

Синегубов пообещал лично возглавить отрасль строительства. А также планирует создать вместе с полтавчанами действенную команду, чтоб каждый украинец ощутил на себе позитивные изменения.

Заместитель главы офиса президента Сергей Трофимов также попросил нового председателя ОГА обратить внимание на работу силовых структур. А на базе этого аудита представить свое видение развития области.

Автор: Ольга Стенько 12 ноября в Полтаве официально представили нового председателя Полтавской ОГА Олега Синегубова

В течение часа представители общественных организаций имели возможность задать вопросы, высказать замечания, предложения представителю офиса президента и вновь назначенному руководителю области. Также жаловались на действия предыдущей областной власти.

Олег Синегубов предложил представителям общественности оформить их замечания и просьбы в письменном виде и представить на личном приеме, который назначил на 14 часов 13 ноября.

Останутся на должностях директора профильных департаментов ОГА Олег Синегубов, не сказал ничего конкретного. Обещает полный аудит, на основе которого примут решение. Работу облсовета оптимизируют.

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"Выполняя указание лично президента, будем делать полный аудит. По нашей информации, вопрос коррупционной составляющей в отдельных коммунальных предприятиях. Если информация подтвердится, они на своих должностях не останутся", - сказал Синегубов в комментарии для Gazeta.ua.

С собой глава области привез свою команду, но представить ее обещает через несколько дней. В работе планирует ориентироваться на местный ресурс. Если его будет недостаточно, привлекать экспертов из других регионов.

Жить Олег Васильевич планирует в Полтаве. Сейчас недвижимости в городе не имеет, рассмотрит вопрос аренды жилья.

Главы облгосадминистраций имеют неделю, чтобы определить список всех школ, стадионов и садиков, по которому не закончена реконструкция или строительство и визуализацию - не менее двух-трех видов фасадов и внутренних помещений. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.