Число жертв растет: горожане отравились неизвестным веществом

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В Черкассах на улице Крылова жители одной из многоэтажек отравились неизвестным веществом. По словам пострадавших, накануне работники "Нового качества" травили в доме вредителей.

"Сейчас идет эвакуация пострадавших. Спасатели на свежий воздух вывели 20 человек. 2 взрослых и 5 детей доставили в больницы для дополнительного обследования. Часть людей, которые отказались от эвакуации, находятся на балконах и ждут, когда минует опасность. На месте происшествия работают 6 "скорых". Медики осматривают пострадавших и оценивают общее состояние жителей подъезда", - сообщил представитель ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко.

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Кроме спасателей и медиков, на месте происшествия работают все службы экстренного вызова. Количество пострадавших постоянно растет.

40 пострадавших попали в Козятинскую больницу Винницкой области из-за отравления в школьной столовой 13 сентября. Среди них 35 - дети.