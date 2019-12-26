Частная компания намоет 1,5 тыс кв. м пляжа в Одессе для строительства яхт-клуба, пляж останется в свободном доступе

ООО "Варда Плюс" планирует намыть 1,5 тыс кв. м пляжа в Одессе

ООО "Варда Плюс" намоет не менее 1,5 тыс кв. м пляжа в Одессе для строительства яхт-клуба.

Об этом сообщил в интервью изданию "Дело" совладелец строительного холдинга "Мегалайн" Дмитрий Старовойтов.

"Пляж станет минимум вдвое больше. Управление инженерной защиты выдало нам техусловия, по ним общая площадь пляжа должна составить не менее 3 тысяч квадратных метров! Мы начали консультации с ведущими профильными специалистами, чтобы правильно произвести намыв и не делать это снова и снова каждый год. При этом пляж останется полностью в свободном доступе для одесситов. Только он будет благоустроенным", - подчеркнул Cтаровойтов.

Помимо этого, по его словам, проектом строительства яхт-клуба предусмотрены работы по укреплению прибрежных склонов и реконструкция Трассы здоровья протяженностью 1 км.

Дмитрий Стровойтов отметил, что в результате реализации инвестиционного проекта в город зайдет международная компания для управления комплексом, будут созданы около 300 рабочих мест, а бюджет получит дополнительные налоги.

Проект компания разработала на основании глубинного исследования туристического потока в Одессу.

Как сообщалось, ООО "Варда Плюс" намерено построить яхт-клуб в Одессе по адресу Французский бульвар, 1/5. В соответствии с Планом зонирования территории города, указанный земельный участок находится в рекреационной зоне активного отдыха Р-2 (Р-2п), на которой разрешено размещение яхт-клубов. Ранее компания получила все необходимые документы и разрешения на строительство.