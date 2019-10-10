"Часи змінились. А ворог-ні" - триває виставка артефактів війни на Донбасі

Фото: Валерий Шмаков

В Научной библиотеке университета имени Ивана Франко проходит выставка "Украина и украинцы - цивилизационная война и достоинство".

Выставку организовали по инициативе журналистов информагентства МО Украины "Армии INFORM" и сотрудничества Научной библиотеки Львовского национального университета имени Ивана Франко, кинологической школы "Dog Friend" и краеведческого ресурса "Фотографии старого Львова".

"Эта выставка, продолжение нашего предыдущего проекта посвященного независимости нашей государства. Она проходила в музее Грушевского во Львове. Апеллируем к наследственности. У нас украли нашу историю. Заменили ее выдуманной. Есть документы, удостоверяющие правдивые события прошлого. Это же делаем и мы. Собираем историю по деталям. В комиксах, фотографиях, интервью, рассказах поэзии. Чтобы это не потерялось и не подменилось, как это случилось с нашими предками.Часы изменились. А враг и цель - нет ", - рассказывает офицер, военный журналист Тарас Грень.

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Посетители выставки могут увидеть документы и книги из спецфонда библиотеки, которые были засекречены в любое время советской оккупации и свидетельствуют о доблести воинов, защищавших нашу независимость во время освободительной борьбы прошлого века. Уникальние артефакты представителей кинологической школы "Dog Friend" и краеведческого ресурса "Фотографии старого Львова". В частности, на открытии выставки можно будет увидеть живых четвероногих героев, которые наравне с воинами защищают нас от новейшей российской нашествия.

Военные журналисты Армии INFORM Тарас Грень и Владимир Скоростецкий представляют не только собственные фотоработы, но и некоторые артефакты украинской-российской войны. Письма, документы, бюллетень с референдума в ОРДЛО, открытки и тому подобное.

Во Львове состоялась презентация книги "Соло надорванных струн" авторов Марии Дребит и Натальи Хаммоуды. 25 жен героев из Львовщины, погибших на российско-украинской войне, рассказали о мужчинах. Истории рассказывали скайпу, присылали в электронном варианте. В конце концов, автора собрали их воедино и издали книгу.