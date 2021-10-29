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пятница, 29 октября 2021 13:50

"Бюджет неограниченный": бизнесмены объединились против водителя-"мажора" Харьковского

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&quot;Бюджет неограниченный&quot;: бизнесмены объединились против водителя-&quot;мажора&quot; Харьковского
16-летний Николай Харьковский был арестован на 60 суток без права внесения залога. Фото: Андрей Мариенко,  УНИАН

Ряд украинских бизнесменов выступили с инициативой помочь семье 58-летнего Игоря Носова, погибшего в ДТП на харьковском проспекте.

Об этом заявил харьковский бизнесмен Юрий Сапронов в Facebook.

Кроме Сапронова, помочь согласились Гарик Корогодский, Александр Давтян, Валерий Дема, Владимир Скоробагач, Маси Найем, Игорь Когут, Сергей Хорошайлов и Юрий Губанков.

Интересы семьи Носовых в суде будет представлять адвокат, депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк.

"Вчера вечером (28 октября. - Gazeta.ua) мы встречались с сыном и дочерью погибшего Игоря Носова, Анастасией и Артемом. Говорили более 2 часов. Один из членов нашей команды адвокат Игорь Черняк подписал договор с одним из потерпевших. У второго потерпевшего будет другой адвокат, но оба адвоката работают вместе", – написал Сапронов.

Кто еще из адвокатов будет работать, решают исключительно потерпевшие, подчеркнул Сапронов.

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"Задача (для адвокатов - Gazeta.ua) - максимальный срок гонщику, максимальная компенсация для детей и семьи Игоря Носова, привлечение к уголовной ответственности родителей главного подозреваемого Николая Харьковского", - добавил Сапронов.

Остальные бизнесмены, откликнувшиеся на просьбу помочь, ждут распоряжений "за что и где нужно платить: экспертизы, техника, техническая поддержка, охранная любая".

"Бюджет неограниченный. Безусловно, необходима поддержка масс-медиа и всего общества. Игорь (адвокат Игорь Черняк. – Gazeta.ua) озвучит, что и когда нужно. Мы с бизнесменами выходим в публичный эфир, как только будут какие-либо залеты и попытки давления, непрозрачности, бардак в процессе со стороны государственных органов или других субъектов", – подчеркнул Сапронов.

Авария в Харькове произошла на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской вечером 26 октября. 16-летний водитель Infiniti на бешеной скорости ехал на красный свет, после чего врезался в Chevrolet. Последний автомобиль двигался на разрешенный сигнал светофора. Авто разорвало на части. Водитель Chevrolet погиб на месте. Травмы получили три пассажира Infiniti и водитель. Их госпитализировали. Скорость машины превышала 100 км/ч.

Впоследствии дочь погибшего записала видеообращение, в котором просила помочь с поиском опытного адвоката.

28 октября суд избрал меру пресечения Николаю Харьковскому в виде 60 суток содержания под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины Харьковскому грозит наказание от трех до восьми лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет или без этого.

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Дата
29
октября

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