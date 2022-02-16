Будут проверять документы и транспорт: обратились к жителям Черниговской области

Служба безопасности Украины начала антитеррористические учения в Черниговской области. Там могут проверять документы и производить осмотр личных автомобилей.

Об этом сообщили в Facebook Оперативного командования "Север".

Отмечается, что многоэтапные контрдиверсионные учения пройдут в условиях максимально приближенных к реальным. Будут использовать специальную технику и вооружение.

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"Поэтому на отдельных территориях возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, проверка удостоверяющих личность документ, осмотр автомобилей. Все действия будут проходить в рамках действующего законодательства и с соблюдением прав и свобод человека", - говорится в сообщении.

Антитеррористические центры при СБУ начали многоэтапные контрдиверсионные учения в ряде областей: Харьковской, Запорожской, Херсонской, Одесской и Днепровской. Они продлятся до начала марта.

Целью учений является усовершенствование взаимодействия силовых структур и органов власти, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры. Выявление и задержание условных диверсионных групп. Жителям упомянутых регионов также нужно иметь с собой документы, удостоверяющие личность.