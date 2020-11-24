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вторник, 24 ноября 2020 14:42

Больница в Франковске не принимать больных коронавирус, чтобы "перевести дух"

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Больница в Франковске не принимать больных коронавирус, чтобы &quot;перевести дух&quot;
Фото:pexels

Центральная городская клиническая больница в Ивано-Франковске, где лечат пациентов с Covid-19 временно приостанавливает госпитализации больных. Причина - большие затраты кислорода.

Об этом сообщила на оперативном совещании начальник управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета Мария Бойко.

"С сегодняшнего дня есть договоренность о временном приостановлении госпитализации больных в ЦГКБ. Вся госпитализация больных будет осуществляться в городскую больницу №1 и в больнице, которые есть вокруг Ивано-Франковска: Тисменицкая, Лисецкая, Богородчанская, Тлумацкая, Галицкая. Почему? Есть большое количество пациентов в ЦГКБ, которые находятся на кислороде, а это 28 пациентов в трех реанимации и 60 пациентов, находящихся на кислородных концентраторах и на разных кислородных точках. Затраты кислорода очень большие, и для того, чтобы оборудование исправно работало и не возникло чрезвычайных ситуаций, является согласование о временном приостановлении госпитализации пациентов", - сказала чиновница.

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Бойко просит местных жителей с пониманием отнестись к ситуации, поскольку больницы необходимо "перевести дух".

Чиновница отметила, что в Ивано-Франковске количество больных коронавирус резко возрастает. В двух больницах, которые принимают больных с подозрением на коронавирус, находятся 454 пациентов, из них 32 - в реанимационных отделениях и 124 - на кислородной терапии. Наполненность коек в ЦГКБ составляет 73%, в городской больнице №1 - 84%. Власть развернула дополнительные койко-места в городском перинатальном центре и в детской больнице.

За последние сутки в Украине обнаружили 12 287 новых больных коронавирус. Из них детей - 533, медработников - 570. Всего, по состоянию на утро 24 ноября, имеем 647976 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 11 263 - летальные. 188 пациентов умерли за последние сутки.

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