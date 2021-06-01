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вторник, 01 июня 2021 17:15

Болельщики "Металлиста" освистали Терехова – блогер

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Болельщики &quot;Металлиста&quot; освистали Терехова – блогер
Блогер Сергей Розенбаум: "Терехову на заметку – болельщики "Металлиста" не любят, когда смешивают футбол и политику". Фото: Football.ua

Для болельщиков ФК "Металлист" и.о. мэра Харькова Игорь Терехов всего-навсего один из чиновников, пусть пока и самый главный в городе.

Такое мнение у себя в Facebook высказал блогер Сергей Розенбаум после пересмотра "зажигательного" выступления Терехова и Ярославского на стадионе "Металлист" по случаю успешного завершения клубом "Металл" сезона во Второй лиге и возрождения на его основе "Металлиста".

"Мало кто обратил внимание, что Ярославского стадион встретил заметно лучше, чем Терехова. И это не особенно удивительно. Ярославский для харьковских футбольных болельщиков личность важная и уважаемая. Именно с его именем ассоциируется наивысший расцвет харьковского футбола. А кто такой Терехов для болельщиков? Один из чиновников, пусть пока и самый главный в городе. Многие его даже в лицо не знают. Как недавно сам Терехов не знал в лицо Красникова, тоже далеко не последнего человека в харьковском футболе", - считает Розенбаум.

Он отметил, что выступая перед харьковскими болельщиками, Терехов очень старался понравиться, даже голос срывал. Но в ответ был освистан некоторыми особенно негативно настроенными. Да и в целом реакция стадиона на выступление была крайне сдержанной.

"Можно было бы подумать, что это был очередной ковидный футбол с минимумом зрителей, но в тот день на стадионе "Металлист" собралось сумасшедшее, как для Второй лиги количество зрителей – более 30 тысяч. И во время матча гул стоял серьезный. А вот на выступление временного мэра стадион реагировал крайне вяло или даже свистом. Чтобы хоть как-то расшевелить толпу, чтобы та реагировала на фамилию "Терехов" Ярославскому пришлось приложить немало усилий, буквально показывая болельщикам, когда тем хлопать", - поделился своим мнением блогер.

Он считает, что такая реакция является следствием того, что ранее в Харькове футбол никогда не мешали с политикой.

"Металлист" радовал болельщиков своей игрой, не занимаясь политической агитацией. Теперь вот на авансцену вышел подковерный чиновник Терехов, которого совсем не знают и не очень любят харьковчане. И чтобы под выборы заслужить любовь и уважение избирателей Терехов сделал из любимой игры харьковчан свою политическую агитку", - пишет Розенбаум.

Он также отметил, что футбольные болельщики – народ проницательный и сразу понимают, кто любит футбол на самом деле, а кто имитирует любовь ради своих политических целей.

"Они, конечно, хотят, чтобы "Металлист" вернулся, но им явно не по душе, когда на их искренней любови строят политические спекуляции. Да и не могут харьковчане не понимать, что за возрождение обанкротившегося "Металлиста" кому-то придется платить. И немало. А когда за такое возрождение берутся политики, то очень может быть, что платить придется рядовым болельщикам", - считает блогер.

Напомним, 29 мая в Харькове состоялся футбольный матч 24-го тура Второй лиги "Металл" - "Кривбасс". Это был последний матч ФК "Металл". На игре с нарушением всех карантинных норм присутствовали и.о. мэра Харькова Игорь Терехов и президент DCH Александр Ярославский.

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