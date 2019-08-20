Более 15 млн выделили на школьные автобусы

Полтавская область закупит 10 школьных автобусов. Фото: etcetera.media

Полтавская область получила 15543000 гривен государственной субвенции на приобретение 10 школьных автобусов. Эти средства уже распределены между местными бюджетами.

Об этом на прошлой неделе сообщила директор Департамента образования и науки облгосадминистрации Елена Харченко.

В частности, новые транспортные средства появятся в школах Глобинской, Семеновской, Шишацкой, Решетиловской, Ланновской, Сергиевской, Драбинивськой, Руденковской, Машевской объединенных территориальных общин и Оржицкого района. Часть ОТГ уже объявили на Прозорро о покупке автобусов.

Драбинивська и Руденковский школы Новосанжарской общины получат автобусы для перевозки детей. Кроме денег предоставленных государством дополнительно в Руденковке выделили из бюджета 350 тыс., А в Драбиновке - 300 тыс. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина придумал необычный "школьный автобус"

Канадская компания Рaved to Рines трансформировала старый школьный автобус в дом на колесах. Заказ выполнила для пожарного из Торонто. Внешне автобус покрасили в красный цвет, чтобы таким образом подчеркнуть профессиональную принадлежность новоиспеченного владельца передвижной дом.