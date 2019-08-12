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понедельник, 12 августа 2019 11:47

Бил кулаками: пьяный средь бела дня напал на женщину

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Бил кулаками: пьяный средь бела дня напал на женщину
В Днепре мужчина бил женщину кулаками. Фото: gazeta.zp.ua

В Днепре в районе 12-го Квартала пьяный мужчина средь бела дня начал бить женщину кулаками.

На крики женщины о помощи сбежались прохожие.

Первым за женщину вступился мужчина лет 55. В потасовку вступили около 10 человек. Нападающему наносили удары руками и ногами, - пишет Обозреватель.

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В районе Кривого Рога женщина бьет своих 3 и 5-летнего сыновей шлангами и палками. А младшего даже бросала к собачьей будке. Соседи уверяют, что каждый день слышат детский плач и крик.

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Дата
12
августа

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