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Бикини из бриллиантов и "Сердце Океана": показали самые дорогие украшения в мире
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Драгоценности и ювелирные изделия всегда будут в цене и всегда являются отличным вложением средств. Стоимость ювелирных изделий может значительно увеличиваться при наличии интересной истории.

Браслет Пантера герцогини Уоллис Симпсон, $12,4 миллионов

  Браслет Пантера герцогини Уоллис Симпсон, ,4 миллионов. ФОТО: yavtanke.org.ua
Браслет Пантера герцогини Уоллис Симпсон, ,4 миллионов. ФОТО: yavtanke.org.ua

Браслет в виде пантеры из оникса и бриллиантов изготовлен известной фирмой Картье в 1952. Он принадлежал герцогине Виндзорской Уоллис Симпсон, известной своей элегантностью и великолепным вкусом. Это был подарок ей от короля Англии Эдуарда VIII, который ради любви к ней отрекся от престола.

Корона с изумрудами и бриллиантами, $12,7 миллионов

  Корона з смарагдами і діамантами, $ 12,7 мільйонів. ФОТО: yavtanke.org.ua
Корона з смарагдами і діамантами, $ 12,7 мільйонів. ФОТО: yavtanke.org.ua

Удивительная тиара с изумрудами и бриллиантами когда-то принадлежала принцессе Катарине Хенкель фон Доннерсмарк. Говорят, что до этого носила жена Наполеона III Евгения, которая была законодательницей мод.

Бриллиантовое ожерелье с рубином Heart of the Kingdom, $14 миллионов

  Бриллиантовое ожерелье с рубином Heart of the Kingdom, миллионов. ФОТО: yavtanke.org.ua
Бриллиантовое ожерелье с рубином Heart of the Kingdom, миллионов. ФОТО: yavtanke.org.ua

Ожерелье с огромным рубином в виде сердца легко превращается в тиару. Вес бриллиантов 155 карат.

Кольцо с голубым бриллиантом от Bulgari, $15,7 миллионов

  Кольцо с голубым бриллиантом от Bulgari, ,7 миллионов. ФОТО: yavtanke.org.ua
Кольцо с голубым бриллиантом от Bulgari, ,7 миллионов. ФОТО: yavtanke.org.ua

Один из камней ‒ это треугольный голубой бриллиант весом 10.95 карат, а второй камень ‒ еще один треугольный бриллиант весом 9.87 карат.

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Кулон "Сердце Океана", $20 миллионов

  Кулон "Сердце Океана", $ 20 миллионовкулон "Сердце Океана", миллионов. ФОТО: yavtanke.org.ua
Кулон "Сердце Океана", $ 20 миллионовкулон "Сердце Океана", миллионов. ФОТО: yavtanke.org.ua

Кулон, безусловно, считается одним из самых узнаваемых украшений в мире. Это точная имитация колье, использованного при съемке фильма "Титаник". Создал его ювелир Harry Winston из голубого бриллианта весом 15 карат.

Идеальный розовый бриллиант, $23,2 миллиона

  Ідеальний рожевий діамант, $ 23,2 мільйона. ФОТО: yavtanke.org.ua
Ідеальний рожевий діамант, $ 23,2 мільйона. ФОТО: yavtanke.org.ua

Бриллиант Perfect Pink получил свое название за идеальную розовую окраску. Вес центрального камня 14,23 карата, два камня поменьше весят соответственно 1,73 и 1,67.

Бриллиант Wittelsbach-Graff, $24,3 миллиона

  Бриллиант Wittelsbach-Graff, ,3 миллиона. ФОТО: yavtanke.org.ua
Бриллиант Wittelsbach-Graff, ,3 миллиона. ФОТО: yavtanke.org.ua

Бриллиант оказался у Габсбургов, а позже в семье Виттельсбахов (Wittelsbach). В 2008 году его купил Лоренс Графф и разрезал на три части, чтобы избавиться от трещин. В итоге появился голубой бриллиант Wittelsbach-Graff весом 4 карата.

Бикини из бриллиантов, $30 миллионов

  Бикини из бриллиантов, миллионов. ФОТО: yavtanke.org.ua
Бикини из бриллиантов, миллионов. ФОТО: yavtanke.org.ua

В 2006 году супер модель Molly Sims появилась на подиуме в удивительном купальном костюме. Изготовлен он из бриллиантов чистейшей воды весом более 150 карат и платины.

Бриллиант Graff Pink, $46.2 миллионов

  Бриллиант Graff Pink, .2 миллионов. ФОТО: yavtanke.org.ua
Бриллиант Graff Pink, .2 миллионов. ФОТО: yavtanke.org.ua

О происхождении очень редкого розового бриллианта весом 24,78 карата известно очень мало. Купили его для частной коллекции известного американского ювелира Гарри Уинстона ( Harry Winston), а потом перепродали другому коллекционеру и ювелиру Лоренсу Граффу (Laurence Graff). Цена, которую он заплатил, оказалась самой высокой, когда-либо полученной за ювелирное украшение.

6 августа 2009 года из ювелирного салона "Греф Даймондз" в Лондоне украли драгоценностей на 40 млн фунтов стерлингов (510 млн грн. — "ГПУ"). Забрали 43 украшения.

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