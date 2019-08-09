Без потерь и ранений: показали, как встречали нацгвардийцив с войны

Фото: фото предоставлено пресс-службой В/ч 3008

Около сотни улыбающихся и счастливых нацгвардейцев под оркестр вернулись на ротацию в Винницу в свою воинскую часть 3008.

Три месяца они были в зоне боевых действий в Донецкой области. Их, живых и неповрежденных, заждались родные

Для военнослужащего Андрея это уже третья ротация. Сегодня мужчины встречает семья - главная его поддержка. Сын знает - отец у него герой.

"Нарисовал для папы очень красивый рисунок: папа, мама и я. Рисунок ждет его дома. Я за ним очень соскучился, он лучший отец в мире", - рассказывает сын Никита.

"Было очень трудно, постоянно его поддержки не хватает и переживаешь как он там. Так же ему не хватает нашей поддержки. Конечно хочется, чтобы скорее закончилась эта война, и все воины вернулись живыми, здоровыми и невредимыми в свои семьи ", - делится своими переживаниями жена военнослужащего Елена Бойко.

Свою героиню в строю выглядит двое сыновей и муж. Мать ребята не видели три месяца. В зоне проведения ООС санинструктор Марина Мудрик спасала бойцам жизнь. В нацгвардийкы это первая ротация. Родные, не сдерживая слез, бросились в объятия матери.

"Нам тяжело и грустно было без мамы, но понимали, что она должна выполнить свой долг перед Родиной. Мы гордимся, что у нас такая сильная, храбрая мама ", - признаются дети Марины.

"Спасибо каждому военнослужащему за добросовестное и образцовое выполнение служебных обязанностей на Востоке нашей страны. Самое главное, что наши подразделения не понесли никаких потерь и ранений, и с честью выполнили поставленные задачи", - говорит исполняющий обязанности командира воинской части 3008 подполковник Дмитрий Семак.

За мужество и героизм при выполнении боевых задач более полусотни гвардейцев наградили грамотами и благодарностями.

В кругу родных нацгвардейцы проведут две недели. Затем снова вернутся на службу.

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Военнослужащие воинской части №3008 вышли на патрулирование по городу Винница. Ранее гвардейцы несли службы совместно с работниками полиции. Для оперативного реагирования также будут курсировать и гвардейские автопатрули. Военные в полной экипировке, ходят с табельным оружием и с планшетами.