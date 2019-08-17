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воскресенье, 18 августа 2019 04:25

Без пластика и химии: как живет "экологическая семья"

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  На Винниччине живет «экологически чистая» семья. Фото: vinnitsaok.com.ua
На Винниччине живет «экологически чистая» семья. Фото: vinnitsaok.com.ua

Александр и Юлия Березовские из села Якушинцы Винницкого района отказались от пластика, полиэтилена и вредных для окружающей среды шампуней, мыла и моющих средств. Супруги воспитывают четверых детей.

Семь месяцев назад семья Березовских начали сортировать мусор. Потом решили делать собственноручно безопасные моющие средства и шампуни. Чтобы получить экологически чистое средство для мытья посуды, Юлия взбивает блендером горчичный порошок, соду и натертое кокосовое мыло. Эту смесь она наносит на нетоксичные губки из целлюлозы, пишет vinnitsaok.com.ua.

Вместо гелей для душа они используют вспененный оливковое масло, в магазины они ходят с бумажными пакетами. Идеальную чистоту в доме семья поддерживают интересными методами: немножко уксуса в воду. Жидкость для мытья пола готова.

Все влажные отходы они компостируют, твердые – сортируют и отвозят на станции переработки.

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Мэрия Винницы и польский проект "Domat Consulting" договорились о строительстве мусороперерабатывающего комплекса в с.Людавці Жмеринского района. Соответствующий меморандум подписали в Виннице 9 апреля.

Сумма инвестиций компании составит до 20 млн евро. Кроме того, на заводе будет создано не менее 50-ти рабочих мест.

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