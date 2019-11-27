Без отопления и света: люди пришли ночевать к мэру

В городе Черноморск Одесской области назревает коммунальный кризис.

Фото: dumskaya

Жители нескольких многоквартирных домов 13-го микрорайона более двух дней остаются без тепла и света. Проблемы с отоплением в новострое на Парусной, 18 возникают ежегодно. И не только с отоплением, пишет dumskaya.

4 года назад компания "Стройтехснаб" сдала жилой комплекс в эксплуатацию в недостроенном состоянии. Там отсутствовали все коммуникации, окна, двери, лифты и даже части фасада. С тех пор жильцы, отдавшие за квартиры последние деньги, борются за выживание. Сегодня они столкнулись с непреодолимыми трудностями и пришли за помощью в мэрию.

"Сейчас мы находимся в горисполкоме по вопросу отопления в 13-м микрорайоне. Из-за отсутствия отопления не выдерживают электросети. Дом на Парусной, 18 двое суток без электроснабжения. Пришли в 10 утра, надеялись на помощь депутатов, но получили непонятный игнор. В квартире 8 градусов, идти туда смысла нет", — говорит Анастасия Станиславская.

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Люди пришли в горсовет с маленькими детьми. Малыши делали уроки, ели и делали ингаляцию прямо в мэрии. А мальчик по имени Елисей даже отметил свое 10-летие.

"Сражения за включение нам тепла происходят ежегодно. Но с тех пор, как у мэра Валерия Хмельнюка практически полностью сменился состав заместителей и руководителей некоторых служб исполкома, наша ситуация вообще стала тупиковой. А мэр сегодня нас так и не принял", — сетуют горожане.

В итоге представитель исполкома пообещал, что электроснабжение восстановят уже к утру 27 ноября, но люди все равно не разошлись.

В Светловодске Кировоградской области из-за отсутствия отопления местные жители перекрыли дороги. В пятидесятитысячном городе не работают детсады и школы. Температура в помещениях людей не превышает 12 градусов. Срыв отопительного сезона в Светловодске произошел из-за долгов за газ, а когда котельные таки заработали, начали рваться трубы. В городе объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера.