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пятница, 12 июля 2019 10:48

Беспредел днепропетровских налоговиков довел до акций протеста

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Беспредел днепропетровских налоговиков довел до акций протеста
Под стенами Днепропетровской налоговой полиции продолжают проходить акции протеста против ее произвола, в связи с насильственным содержанием директора компании "Софт Ойл" Кирилла Суворова

История с исчезновением 27 мая 2019 года директора компании "Софт Оил" Кирилла Суворова, в котором были замешаны представители Днепропетровской налоговой полиции, обсуждается в украинских медиа уже несколько недель. Благодаря владельцу компании Дмитрию Олейнику и адвокатам скандальное исчезновение бизнесмена удалось придать огласке. Похищенному удалось сбежать из заточения на одной из загородных турбаз Днепра, где его насильно удерживали представители налоговых органов.

Одиннадцать с половиной тысяч тонн масла застряли на нефтепереливной станции в Николаеве. Почти месяц законный владелец груза, компания "Софт Ойл" - не может свободно распоряжаться своим имуществом. Масло, стоимостью более 7 млн долларов, незаконно арестовали налоговики Днепропетровщины. При этом, противоправность действий компания "Софт Ойл" подтвердила выигранной апелляции. Но днепровским работникам фискалам закон не писан. В сговоре с Николаевскими коллегами - они чуть ли не каждый проводят на базе, то обыски, то следственные действия. Посему и работа всей нефтеперевалочной станции заблокирована. Масло компании "Софт Ойл" используют для автомобильных двигателей. Ее привозят специально из - за рубежа. Адвокаты говорят товар конфисковали незаконно. Масло прошла всю необходимую сертификацию и проверку. Товар дорогой, поэтому налоговики решили на нем заработать - арестовать и за бесценок продать. Для этого и похитили директора.

"При импорте, с маслом при ввозе масла не было возбуждено никаких законов. Компания заплатила все предусмотренные законом пошлины и налоги заплатила 8 миллионов гривен. И еще должен заплатить еще больше. Была проведена экспертиза, сама налоговая полиция провела исследование этого масла. Это самая наиболее авторитетная организация в Украине. Относительно ГСМ. И она подтвердила, что это неподакцизный товар, что это масло что она предназначена для производства моторных масел, что это действительно тот товар, который был задекларирован. Поэтому оснований для ареста нет абсолютно никаких. Единственное мотивация, которую преследует налоговая полиция - на наше Глубокое убеждение это отжать забрать эту масло, это очень такой значительный куш", - говорит Роман Могила, адвокат.

"Уже нужно отпускать танкер, отдавать предпринимателям это масло, пусть они дальше работают, ну нет. Непосредственно наложен арест еще раз на это масло. То есть по той же причине. То есть я считаю, что это непосредственно преступление, то есть они просто арестовывают то масло, просто я считаю требовать с предпринимателей средства ", - говорит Богдан Хмельницкий, координатор ОО "Стоп коррупции".

Произволом и злоупотреблением называет действия скандального налоговика народный депутат Виктор Кривенко. Он считает Панькова нужно не только отстранить от должности, а также посадить за решетку.

Сегодня под стенами Днепропетровской налоговой полиции продолжают проходить акции протеста против беспредела налоговой полиции. Бизнесмены, пострадавшие от Сергея Пенькова подтягиваются, оставляют свои контакты, рассказывают свои истории. Активисты "Стоп корупции" собирают эту информацию, обрабатывают ее и будут передавать в правоохранительные органы столицы. Очевидно, что нас ждет еще много захватывающих историй о деяниях главы днепропетровских налоговиков Сергея Пенькова и его команды.

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