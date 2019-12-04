Бельгиец и австриец рассказали о честном бизнесе в Черкасской области

Том Ван Гои прошлым летом организовал для детей английский клуб в селе Деньги Золотоношского района

Бельгиец Том Ван Гои и и австриец Томас Бруннер рассказали о трудностях ведения честного бизнеса на Черкасщине.

Том Ван Гои и возглавляет сельхозпредприятие "Гранекс-Черкассы" в селе Деньги Золотоношского района. Кроме него в селе работают еще несколько бельгийских инвесторов - цех по производству станков для пластиковых окон, цех по производству самых пластиковых окон и готовится запуститься предприятие по производству керамики. Деньги имеют наибольший сельский бюджет в Черкасской области.

- Когда в Антверпене сделали огромный порт, мои деды, которые были фермерами, потеряли землю. Отец с друзьями вложили полученные деньги в порт и производство. Отец начинал шофером, а стал руководителем международного консорциума, представленного в семи странах. В 2001 году мы зашли в Украину. Когда было 1680 гектаров, собирались покидать Украину. Но потом набрали 3000 гектаров. Нам очень нравится Украина и ее возможности в аграрном бизнесе. Здесь огромная перспектива. Мне нравятся украинцы и я уже вложил в производство 10 миллионов евро. Думаю, со временем вложу еще больше. Здесь надо внедрять европейские методы хозяйствования - не забирать паи у одного хозяевами клочками, а выделять целым массивом. К сожалению, наши конкуренты еще этого не понимают. Они не хотят платить владельцам паев на нашем уровне. Отдают предпочтение другим методам - ​​выкупают несколько паев на поливном поле и забивают там бетонные столбы. Делают для того, чтобы наша оросительная техника не смогла проехать. Поэтому я встретился с бизнес-омбудсменом и поступил в Всеукраинской сети добродетели и комплаенс UNIC.

А бизнесмен из Австрии Томас Бруннер выращивает в Тимошовке Каменского района 5000 свиней.

- Для свиноводства Украина - идеальное место, - говорит австриец. - В европейских странах невозможно построить свиноферму на значительном расстоянии от соседей. А расстояние очень важно, если ты хочешь избегать заражения животных и выкармливают их без лишних лекарств. Мы в Украине можем вырастить здоровых свиней в мире.

Томас Бруннер выступил организатором музыкального фестиваля "Kamianka Music Fest".

- В Каменке длительное время работал композитор Петр Чайковский. Здесь родился польский композитор Кароль Шимановский. Поэтому мы совместно с Каменской общиной решили провести фестиваль "Kamianka Music Fest". - Я предложил своим конкурентам вложить деньги в проведение этого фестиваля. Мол, не хочу перетягивать одеяло на себя, поэтому они могут принять в этом участие. Организовали рекламу, приобрели инструменты. Конкуренция стала не такой, как была раньше.

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В прошлом году Том Ван Гои и организовал в селе английский клуб для школьников и возил несколько своих работников на четырехдневную экскурсию в Бельгию и Нидерланды.