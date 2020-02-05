Баррикады в защиту от бульдозера: предприниматели отстаивают городской рынок

Лучане не уступают рынок, после того как бульдозер протаранил один из контейнеров. Фото: t1.ua

В Луцке работники Центрального рынка, который пытается ликвидировать городской совет, возвели баррикады. Накануне около 22:30 к рынку приехали около 10 авто полиции, пожарная и два бульдозера. Один из бульдозеров врезался в контейнер на углу рынка и разбил его.

Пострадали два человека. Сразу пришли работники рынка, дежурившие здесь. После этого бульдозеры поехали с рынка, пишеn t1.ua.

В 23:00 на месте находились около 300 работников рынка, полицейские и автомобили скорой помощи. Полицейские перегородили движение по улице Глушец. На месте происшествия также было около 25 мужчин спортивного телосложения в балаклавах. Стояли группой недалеко от парка.

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Теперь работники рынка разбирают завал контейнера, разбитого бульдозером. На место происшествия прибывают работники рынка и предприниматели, чтобы усилить дежурство.

Исполком горсовета принял решение о ликвидации левой части Центрального рынка. Однако многие предприниматели и работники рынка с этим не согласились и начали дежурство. Некоторые предприниматели уже переехали со Старого рынка на Новый.