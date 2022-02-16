Яркие акции, марши и пение гимна: как Украина отмечает День единения – фото, видео

Сегодня Украина впервые отмечает День единения. Указ о введении этого праздника президент Владимир Зеленский подписал 14 февраля.

Gazeta.ua собрала информацию о том, как День единения отмечают в разных городах Украины.

КИЕВ

Утром возле Верховной Рады торжественно подняли государственное знамя, а оркестр исполнил гимн. За действом наблюдали нардепы, руководство парламента, глава правительства и министры.

На стадионе НСК "Олимпийский" развернули гигантский национальный флаг длиной в 200 м. Его несли около 300 человек, сообщает Укринформ.

БОРИСПОЛЬ

Здесь в церемонии поднятия флага принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

ХАРЬКОВ

В первой столице украинский флаг поднимали на флагштоке, который стоит на Сергеевской площади. После этого хор "Схід Орera" исполнил гимн Украины.

На мероприятии присутствовали руководители области, города, представители госучреждений, курсанты Харьковского университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба.

ОДЕССА

18-метровый флаг Украины развернули на Воронцовском маяке возле города. Также провели торжественное поднятие флага на флагштоке.

Автор: oda.odessa.gov.ua 18-метровый флаг Украины спустили с Воронцовского маяка возле Одессы

После обеда в Одессе прошел патриотический марш "За сохранение суверенитета Украины". В нем приняли участие не менее 500 человек, сообщает "Думская".

ДНЕПР

Около тысячи человек устроили в городе флешмоб – вместе развернули гигантское сине-желтое знамя. Так продемонстрировали сплоченность украинского народа и его общее стремление к свободе, заявили участники акции.

Автор: adm.dp.gov.ua В Днепре сотни людей одновременно развернули большой флаг Украины

После флешмоба военный оркестр исполнил гимн Украины, который спели все присутствующие.

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В 18:00 в Днепре покажут световую арт-инсталляцию. Мэр Борис Филатов на собственной странице в фейсбуке выложил видео, в котором показано, как будет выглядеть действо.

ЛЬВОВ

День единения здесь отмечали у Академии сухопутных войск. Также состоялось торжественное поднятие флага на флагштоке.

"Мы сильны когда, вместе!", – написал в фейсбуке городской голова Андрей Садовый.

ПОЛТАВА

Как и в других городах, здесь торжественно поднимали флаг на флагштоке, расположенном в сквере памяти Героев Украины.

Автор: poltava.to Отметили День единения и в Полтаве

После обеда в городе прошел автопробег ко Дню единения, а в 17.00 началась акция "Мы дома. Мы готовы", сообщает издание Полтавщина.

ЧЕРНОВЦЫ

В центре города здесь прошло шествие с большим украинским флагом. Также состоялась акция "Обнимись, Украина!".

Автор: pogliad.ua В центре Черновцов прошла большая акция "Обнимись Украина!"

Перед этим в Черновцах тоже торжественно поднимали флаг Украины, сообщает издание "Погляд".

ЧЕРКАССЫ

К празднованию Дня единства в городе присоединились спасатели. Они торжественно поднимали сине-желтое знамя и исполняли гимн Украины.

ЗАПОРОЖЬЕ

Основные торжественные мероприятия по случаю Дня единения здесь прошли у городского совета. В митинге приняли участие около 500 человек. Также праздник сегодня отметили на Днепровской гидроэлектростанции.

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МЕЛИТОПОЛЬ

Жители города в Запорожской области отметили День единения автопробегом. Из окон автомобилей водители вывесили украинские флаги.

Сегодня на всех телеканалах транслируют телемарафон национального единства. Представители власти и лидеры мнений обсуждают ситуацию, которая сложилась внутри Украины и на ее границах.