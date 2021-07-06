Антитеррористические учения пройдут на Харьковщине

СБУ устроила антитеррористические учения. Фото: ssu.gov.ua

СБУ проведет плановые антитеррористические учения в Харьковской области. Они состоятся 6 июля. И будут максимально приближены к реальным.

"Служба безопасности Украины просит жителей и гостей города Харькова и Харьковской области с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.

Во время учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможна проверка документов граждан, осмотр автомобильного транспорта. Поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - говорится в сообщении управления СБУ в Харьковской области в Facebook.

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4 июля Служба безопасности Украины провела антитеррористические тренировки в центре Киева. Спецназовцы отработали освобождения людей из заложников в общественном месте. 31 мая антитеррористические учения спецслужбы состоялись в Авдеевке Донецкой области, в районе ООС. К учениям также привлекли подразделения из состава Объединенных сил.