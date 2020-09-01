Андрей Стрихарский: В 2020 году в Черкасской области отремонтируют 234 км дорог и восстановят социально важные объекты

В 2020 году в Черкасской области будет отремонтировано 234 км дорог. Кроме того, планируется электрификация железной дороги в Умань и Черкассы и восстановление черкасского вокзала. Есть потенциал для развития речного и авиасообщения.

Все это станет возможным благодаря президентской программе "Большая стройка".

Об этом по результатам презентации "Стратегии развития Черкасской области на 2021-2027 годы" сообщил народный депутат Андрей Стрихарский.

Также стратегия предусматривает внедрение процесса диджитализации - внедрение электронных инструментов контроля над властью с использованием ресурсов взаимодействия онлайн.

В 2020-м государство будет поддерживать восстановление социально важных объектов в Черкасской области. В регионе предусмотрена реконструкция драматического театра, строительство центра экстренной медицинской помощи, завершение строительства школы олимпийского резерва. В планах также - создание центра развития креативной экономики Черкасской области и развитие индустриального парка.