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среда, 29 мая 2019 17:33

Андрей Садовый высказался по поводу штурма Ратуши

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Автор: facebook.com
  Андрей Садовый заявил, что за организацией драки и потасовки в львовской ратуше стоят представители партии "Блока Петра Порошенко" во Львове
Андрей Садовый заявил, что за организацией драки и потасовки в львовской ратуше стоят представители партии "Блока Петра Порошенко" во Львове

Городской председатель Львова лидер "Самопомочі" Андрей Садовый заявил, что за организацией драки и потасовки в львовской ратуше стоят представители партии "Блока Петра Порошенко" во Львове.

"Я предупреждал главного милиционера области, за анонсированным пикетами Ратуши стоит банальный криминалитет и местные барыги, которые хотят грабить город", - написал мэр Львова в Facebook.

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Мэр утверждает, что если и после этого реакции не будет, то он сделает вывод, что полиции в области нет и дело защиты города от бандитов - это исключительно внутреннее дело Львова.

Во Львовском городском совете зарегистрирован проект решения о досрочном прекращении полномочий мером Андрием Садовым.

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