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четверг, 12 декабря 2019 13:07

Актеры-любители покажут супружескую измену и покойника на сцене

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Актеры-любители покажут супружескую измену и покойника на сцене
Актеры театра и режиссер Елена Суптеля. Фото: Facebook

С 2013 в Полтаве действует любительский театр "Т.Акт". За этот период театр ставил исключительно драматические произведения, и только в этом году впервые актеры работают над комедией.

Журналист Gazeta.ua побывал на репетиции театра и пообщался с актерами, чтобы выяснить, что самое трудное в работе актера.

Режиссер театра "Т.Акт" Елена Суптеля собирала свою "команду" несколько лет. За все время существования "Т.Акта" сменилось более десятка актеров. Сейчас в основную труппу входит девять человек.

Немало сложностей возникло при поиске помещения для репетиций. Некоторое время собирались в педагогическом университете, затем - в одном из офисных центров. Сейчас снимают одну из аудиторий в Доме культуры железнодорожников. Чтобы оплатить аренду, раз в месяц сбрасываются средствами - это помогает театру держаться. За эти же деньги покупают необходимый реквизит и одежду для представлений.

Очередную репетицию спектакля Елена назначила на вторник, в шесть вечера. Играли начало комедии, сюжет которой крутится вокруг двух любовников - Ричарда Уилли и Джейн Уорзингтон, нежности которых прерывает человек без сознания, которого пара считает покойником. Как отметила Елена Суптеля, сюжет одновременно и веселый, и актуален, и поучителен. И каждый зритель сможет найти что-то в пьесе что-то свое.

Из девяти актеров, задействованных в спектакле, пришли только четверо.

Аудиторию, которую арендует театр, обставили, как номер отеля, где по сценарию поселился Ричард Уилли. Весь реквизит принесли из дома или смастерили сами. В центре небольшого помещения установили столик, на нем старый телефон. Ричард, которого играет ведущий и бывший учитель Николай Точилкин, приложил трубку к уху и общался со своей женой, Памелой Уилли. На его лице читалось нетерпение.

"Привет, дорогая ... Да. Только вошел в свой номер. Все тот же, сорок восьмой. Дома все в порядке? Да, дорогая, я бы тоже хотел, чтобы ты была здесь ... ".

Его речь прервал стук в дверь. В помещение зашел Директор, которую играет учительница английского языка Светлана Кулинич.

"Все, милая, мне надо идти ...", - Ричард положил трубку и начал обмениваться любезностями с директором. Только ему удалось ее выпроводить с "номера", за спиной у мужчины раздвинулась ширма. Оттуда появилась темноволосая Джейн Уорзингтон в самом пеньюаре - это студентка Екатерина Кибенко. Она играет секретаршу Ричарда, которая вот-вот станет еще и его любовницей. Она направилась к столику, а Ричард продолжал за ней наблюдать. Затем отправился следом.

"Знаете, мистер Уилли, я никогда себе такого не позволяла ...", - стыдливо начала Джейн. Ее речь быстрая и преувеличенно обеспокоена. Глаза девушка опустила вниз.

"Молодец. Я тоже ", - страстно ответил Ричард. Затем прижал девушку к себе, попытался поцеловать, но та вырвалась. На ее лице - стыд.

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Пока шла сцена между Джейн и Ричардом, в конце аудитории повторял слова Михаил Кишкань. В реальной жизни работает на совершенно нетворческой профессии, однако в спектакле он - Джордж Пигден, 40-летний помощник заместителя премьер-министра Великобритании.

"Порядочный, честный одинокий мужчина, который привык верить только маме, шефу, и в то, шо вокруг тоже все порядочные и честные. От чего и страдает", - рассказал о своем персонажа Михаил. Добавил, что сложность его роли в переходе, который должен осуществить Джордж. Если в начале герой порядочный и честный, то потом он трансформируется в "исключительно предприимчивого мужчину, который идет на все деньги, так сказать, чтобы всем было ок".

В самой спектакле много забавных и пикантных моментов. Действующих лиц - девять. Дата премьеры ни актеры, ни режиссер пока не назвали. Однако надеются, что определятся с ней уже в течение декабря.

Лучшей драматической постановкой прошлого сезона назвали "Плохие дороги" Киевского театра на Левом берегу. Постановщика 37-летнюю Тамару Трунову признали лучшим режиссером. Победители Второго всеукраинского театрального фестиваля-премии "Игра" получили по 50 000 гривен на новые постановки.

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12
декабря

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