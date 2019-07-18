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пятница, 19 июля 2019 04:20

Актер без пальцев и Бекхэм в трусах: показали самые нелепые статуи звезд
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Мы привыкли видеть звёзд их идеальными и сияющими, но иногда скульптуры демонстрируют совершенно другую реальность. Некоторые скульптуры, созданные в честь знаменитостей, выглядят просто ужасно и не восхищают, а смешат всех, кто их видит.

  Скульптура Мелании Трамп. ФОТО: novosti-n.org
Скульптура Мелании Трамп. ФОТО: novosti-n.org

Меланию Трамп решили увековечить в родном городке в Словении. Скульптор утверждает, что его творение — абсолютно серьезно и призвано воспеть первую леди США, которую он сам считает воплощением красоты.

  Скульптура Энди Мюрея. ФОТО: novosti-n.org
Скульптура Энди Мюрея. ФОТО: novosti-n.org

В 2011 году компания Shanghai Rolex Masters решила сделать памятник звезде тенниса Энди Маррею. Позже спортсмен даже сфотографировался со своей статуей.

  Скульптура Дэвида Бекхэма. ФОТО: novosti-n.org
Скульптура Дэвида Бекхэма. ФОТО: novosti-n.org

Бренд H&M превратил Золотой мяч в серебряные мячики, запустив линейку Дэвида Бекхэма в 2012 году.

  Скульптура Криштиану Роналду. ФОТО: novosti-n.org
Скульптура Криштиану Роналду. ФОТО: novosti-n.org

В португальском городке Фуншал был проведён конкурс на лучшую статую. В результате была возведена скульптура Криштиану Роналду, которая понравилась спортсмену и его сыну.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В метро поставят скульптуры

  Скульптура Майкла Джексона. ФОТО: novosti-n.org
Скульптура Майкла Джексона. ФОТО: novosti-n.org

Статую Майклу Джексону установили за пределами старого стадиона Крейвен Коттедж в 2011 году. Сначала ее планировали разместить в магазине Harrods.

  Скульптура Колина Ферта. ФОТО: novosti-n.org
Скульптура Колина Ферта. ФОТО: novosti-n.org

Скульптура актера Колина Ферта в образе мистера Дарси из известной киноверсии "Гордости и предубеждения" обошлась в 3,5 миллиона фунтов. Она установлена в Лайм Парке, возле исторического особняка, где проходили съемки в 1995 году.

  Скульптура Кейт Мосс. ФОТО: novosti-n.org
Скульптура Кейт Мосс. ФОТО: novosti-n.org

Статуя посвященная Кейт Мосс, была отлита Марком Куинном из 50 кг золота 750 пробы. На это был израсходован 1 миллион фунтов.

  Скульптура Мохаммеда Салаха. ФОТО: novosti-n.org
Скульптура Мохаммеда Салаха. ФОТО: novosti-n.org

Скульптура футболиста Мохаммеда Салаха выставлена на Всемирном молодежном форуме в Шарм-эль-Шейхе. Созданная Маи Абдель-Аллахом, эта статуя должна была символизировать целеустремленность и решительность.

Премьер-министр Канады Джон Дифенбейкер торжественно открыл памятник Тарасу Шевченку в городе Виннипег, провинция Манитоба 9 июля 1961-го. Скульптуру создали нью-йоркский художник Эндрю Дараган и виннипегский скульптор Роман Коваль. Она стоила $150 тыс.

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