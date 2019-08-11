7 мертвых свиней оставили около дороги

Найденные туши свиней болели на африканскую чуму. Фото: http://www.slk.kh.ua

На Днепропетровщине между селами Орловщина и Знаменовка Новомосковского района нашли прикопанные туши свиней, зараженных африканской чумой.

По словам местных, в этом регионе часто мрет скот.

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7 мертвых свиней оставили прямо у дороги в нескольких километрах от сел. Некоторые были в мешках, другие просто лежали под солнцем.

Нашел животных местный охотник, сообщил в полицию и Госпотребслужбу. Анализы показали, что скот болел.

После инцидента в ближайших поселках объявили карантин.

Местные утверждают, что в районе свиней нет. Их перестали разводить после массовых смертей животных.

В полиции ведется расследование относительно того, кто выбросил зараженные туши свиней.

Недавно в Ренийском районе Одесской обл. ввели карантин из-за трупов свиней, обнаруженных в реке Дунай. При обследовании у них в крови обнаружен возбудитель африканской чума свиней, сообщили в пресс-службе Ренийского райгосадминистрации.