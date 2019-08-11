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воскресенье, 11 августа 2019 10:14

7 мертвых свиней оставили около дороги

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7 мертвых свиней оставили около дороги
Найденные туши свиней болели на африканскую чуму. Фото: http://www.slk.kh.ua

На Днепропетровщине между селами Орловщина и Знаменовка Новомосковского района нашли прикопанные туши свиней, зараженных африканской чумой.

По словам местных, в этом регионе часто мрет скот.

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7 мертвых свиней оставили прямо у дороги в нескольких километрах от сел. Некоторые были в мешках, другие просто лежали под солнцем.

Нашел животных местный охотник, сообщил в полицию и Госпотребслужбу. Анализы показали, что скот болел.

После инцидента в ближайших поселках объявили карантин.

Местные утверждают, что в районе свиней нет. Их перестали разводить после массовых смертей животных.

В полиции ведется расследование относительно того, кто выбросил зараженные туши свиней.

Недавно в Ренийском районе Одесской обл. ввели карантин из-за трупов свиней, обнаруженных в реке Дунай. При обследовании у них в крови обнаружен возбудитель африканской чума свиней, сообщили в пресс-службе Ренийского райгосадминистрации.

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Дата
11
августа

Zatemnennya sontsya spivpalo z avtohonkamy Tysyachi kyyan sposterihaly zatemnennya iz spetsialʹnymy okulyaramy . Pid chas sonyachnoho zatemnennya, shchob ne nashkodyty ocham, fakhivtsi rekomenduyutʹ korystuvatysya okulyaramy z metalizovanym pokryttyam, ne pronyknym dlya infrachervonoho vyprominyuvannya. Takozh mozhna vykorystovuvaty zakopchene sklo abo zasvichenu i potim proyavlenu fotoplivku. Moreplavetsʹ i pershovidkryvach Khrystofor Kolumb vyrishyv zalyakaty indiantsiv, vykorystovuyuchy znannya astronomiyi. Vin vyyavyv, shcho v nich na 1 bereznya 1504 roku vidbudetʹsya povne misyachne zatemnennya. Kolumb povidomyv vozhdyam indiantsiv, shcho yoho bohy obureni povedinkoyu i nezabarom prodemonstruyutʹ tse. Indiantsi v zhakhu staly prosyty vybachennya. Показати більше 700/5000 Затмение солнца совпало с автогонками

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