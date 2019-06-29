6-летняя девочка выстрелила в свою подругу

28 июня в поселке Черняхив Житомирской области 6-летняя девочка выстрелила из ружья в свою 10-летнюю подругу.
Дети случайно нашли во дворе хозяйственную пневматическую винтовку, сообщают в полиции.
Пострадавшая получила ранения плеча. Сейчас ее состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет.
Хозяин винтовки рассказал, что он использовал ее для отпугивания птиц от плодовых деревьев.
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В ночь на 29 июня в Оболонском районе Киева группа мужчин устроила драку в ресторане "Каспий", одному человеку выстрелили в ногу. Полиция задержала их, когда бежали на автомобиле.
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