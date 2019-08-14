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среда, 14 августа 2019 16:00

69-летний пенсионер вытащил из пруда двух детей-утопленников

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69-летний пенсионер вытащил из пруда двух детей-утопленников
Михаил Шамардин себя героем не считает

11 августа в селе Сигнаевке Шполянского района Черкасской области тонули двое парней. Дети сами пошли купаться на пруд. Их бросился спасать пенсионер Михаил Шамардин. Одного вытащил благополучно, а другой достал уже без сознания.
"Мы ехали с мужем машиной, - рассказывает жительница Киева Инна Лозко. - Увидели на берегу пруда мужчину с двумя детьми. Старший брат стоял возле него, а младший лежал. Остановились, спросили, что произошло. Говорят, вот мальчик утонул".

Инна немедленно набрала номер "скорой".

"Там сказали, что экипаж уже выезжает. Пока они были в пути, фельдшер давала мне советы. Как делать массаж сердца, искусственное дыхание. Рассказывала о периодичности. Посоветовала, как класть голову - набок или прямо. Мальчик начал дышать, но не пришел в сознание. Прибыли медики, погрузили его в машину и увезли", - говорит женщина.

Фельдшер Шполянского "скорой" Марина Будко раз дежурила в тот вечер.

- Я не диспетчер, а фельдшер, - говорит. - Два экипажа уже были в разъездах, а я работала диспетчером. Позвонили в 16:48. Рассказали, что мальчик утонул. Говорят, на вид ему лет 7. А на поверку оказалось 9. Большое счастье, что люди оказались адекватными. Поскольку в большинстве случаев впадают в панику, начинают причитать, а помощи никакой не оказывают. Эти люди сразу начали выполнять то, что я им советовала. Через некоторое время сказали, что у мальчика появилось дыхание. Однако в сознании он не приходил. Ребенок очнулась уже в машине скорой помощи.

Заместитель главного врача Шполянского ЦРБ Валентин Михайлов говорит, что мальчика уже выписали из больницы.

"Состояние его здоровья улучшилось й ребенок поехала домой", - говорит врач.

Спасителем ребят оказался местный житель 69-летний Михаил Шамардин.

"Я ехал в центр села на велосипеде, - рассказывает. - Когда слышу, что-то или мычит, то булькает. Посмотрел, парень в ставке барахтается. Я остановился. Прыгнул в воду, схватил его за руку и вытащил. Он не мог говорить, только мычал. Показывает рукой на воду, мол, там еще кто-то есть. Я прыгнул еще раз и вытащил его брата. Он не на дне был, а почему-то плавал на поверхности. Только весь ряской покрылся. Затем подъехали люди начали звонить в "скорую", делать искусственное дыхание. Когда младший брат ожил, я сел на велосипед и поехал. Вот весь подвиг".

Спасатель не знает фамилий ребят.
"Мать их знаю. Ее фамилия Богданова. А детей не могу знать, потому что у нее много мужей было. Говорят будто Лукьянцевы или Лукьянченко", - говорит мужчина.

Шамардин работал водителем в местном колхозе. Сейчас - на пенсии.

Директор местной школы Евгений Бесараб говорит, что дети не учатся в селе.

"Они воспитанники Михайловского интерната из Каменского района. К родителям приезжают только на каникулы", - говорит он.

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В июне в селе Степанки Черкасской области утонул 15-летний Владимир Миколайчик. Парень хотел достать крючок из пруда, поскользнулся и утонул, потому что не умел плавать.

Автор: Юрий СТРИГУН
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14
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