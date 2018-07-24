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вторник, 24 июля 2018 10:25

49% жителей Днепра удовлетворены работой губернатора области Валентина Резниченко

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  Губернатор Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко
Губернатор Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко

Согласно опросу, проведенному Центром политического консалтинга в июле этого года, 49% жителей Днепра удовлетворены работой губернатора области Валентина Резниченко.

По мнению политолога Алексея Голобуцкого, успехи Резниченко на посту главы области и высокие оценки его деятельности со стороны жителей региона объясняются несколькими факторами.

"Резниченко до прихода во власть не был чиновником, он из бизнеса, поэтому все процессы в областной администрации у него подчинены бизнес-логике: найти проблему и пути ее решения, определить источники финансирования, сроки и качественных подрядчиков. Более того, он еще пытается извлечь из этого прибыль для области", - считает Голобуцкий.

Политолог отметил, что Днепропетровская область является лидером по ремонту дорог, причем Резниченко, судя по некоторым заявлениям членов его команды, готовы даже капитально ремонтировать дороги, которые находятся на балансе госагентства "Укравтодор".

  Результаты социологического опроса, проведенного Центром политического консалтинга
Результаты социологического опроса, проведенного Центром политического консалтинга

Кроме того, подчеркивает Голобуцкий, Днепропетровская ОГА активно реконструирует школы и детские сады по современным проектам.

Политолог также считает, что на примере Резниченко президент Петр Порошенко демонстрирует результаты инициированной им децентрализации власти.

"Порошенко перенаправил финансовые потоки в регионы и назначил правильных людей. Не в каждой области мы видим такие результаты, но надо признать, что это работает. Резниченко, подчеркивая, что он - член команды Порошенко, сумел за три года у власти ни разу не попасть ни в один скандал и дистанцируется от политики, сосредоточившись на инфраструктурных проектах в области. Впрочем, по делам губернаторов, в том числе, люди будут судить и о президенте. Резниченко – большая находка для Порошенко при очевидном дефиците на "скамейке запасных", - подытожил Голобуцкий.

Напомним, что согласно рейтингу губернаторов, составленного журналом "Корреспондент", Валентин Резниченко занял второе место по показателям экономического, финансового и социального развития регионов, уступив лишь киевскому мэру Виталию Кличко.

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