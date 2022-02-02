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четверг, 03 февраля 2022 03:00

3 февраля день ангела у владельцев распространенных в Украине имен – как их поздравить
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Сегодня день ангела празднуют люди с именами Максим, Евгений, Феодосий, Анна.

Gazeta.ua подготовила материал, в котором рассказываем о происхождении этих имен и характерах людей, которые их носят.

Анна – очень распространенное имя в Украине. Женщины, которые его носят, добросердечны. Готовы помогать каждому, кто к ним обращается. Охотно поддерживают и мотивируют людей вокруг, умеют давать дельные и своевременные советы. Анны - ответственные работнице. Ценят уважение коллег к себе. Могут отказываться от выгодных работ, если не будут там довольны атмосферой в коллективе. Избегают неискренних, на их взгляд, людей. У Анны традиционные взгляды на семью. С желанием занимаются домашними делами;

Евгений – мужчины с этим именем любят работать, но трудности с которыми сталкиваются на пути – могут выбить их из колеи и вынудить нервничать. Наибольшего успеха обычно достигают в сферах, не связанных с техникой и точными науками. В женщинах Евгении ценят доброту и честность. Они образцовые семьянины;

Не забудьте поздравить сегодняшних именинников, отправив им открытки
Фото: pruvitannja.com.ua
Не забудьте поздравить сегодняшних именинников, отправив им открытки
Не забудьте поздравить сегодняшних именинников, отправив им открытки
Не забудьте поздравить сегодняшних именинников, отправив им открытки

Максим – довольно популярное имя в Украине. Его владельцы часто пытаются добиться значительного успеха в обществе. Всегда стремятся к материальному благополучию. Это коммуникабельные люди, благодаря чему могут иметь большое количество друзей. Максимы часто выбирают работы, связанные с числами и точными науками, нередко становятся предпринимателями. Они окружены женским вниманием через свой всегда аккуратный и ухоженный вид, изысканные манеры. К минусам владельцев этого имени часто относят упрямство, категоричность и вспыльчивость;

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Феодосий – довольно редкое имя на территории Украины. Мужчины, которые его носят, очень часто замкнуты в себе. Никакие потрясения не способны спровоцировать их на сильнейшие эмоции. Если Феодосии и переживают что-то, то никогда этого не покажут окружающим. Это трудолюбивые мужчины с аналитическим складом ума. Любят путешествовать.

Вчера день ангела отмечали люди с именами Ефим, Инна, Захар, Лев, Петр, Мирослав. Мы готовили материал, в котором рассказывали о характерах этих именинников.

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