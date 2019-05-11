2-летняя девочка сгорела в машине отца

od.npu.gov.ua В Одесской области сгорела 2-летняя девочка в машине отца

В одном из сел Белгород-Днестровского района Одесской области во время пожара погибла 2-летняя девочка.

Трагедия произошла в салоне машины ее отца, сообщает отдел коммуникаций местной полиции.

По словам 27-летнего мужчины, утром он вместе с дочерью ездил по делам. Вернувшись домой, он вместе с ребенком вышел из машины. Отец ушел в дом, а ребенок остался во дворе без присмотра.

Когда через несколько минут отец выглянул в окно, во дворе дочери не было. Он вышел из дома и заметил дым в салоне автомобиля. Когда открыл дверь - пламя на пассажирском сиденье. Там же он обнаружил бездыханное тело ребенка.

Он понес ее в дом и пытался оказать помощь, но тщетно.

Предполагаемая причина пожара в авто - неосторожное обращение с огнем.

Для установления причины смерти тело погибшей было направлено в бюро судебно-медицинских экспертиз.

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31 февраля в пожаре сгорел 91-летний Василий Кимлык из села Неморож Звенигородского района Черкасской области. В тот день решил сжечь сухую траву. Когда огонь разгорелся, его тело обнаружил сосед.