2-летняя девочка сгорела в машине отца

В одном из сел Белгород-Днестровского района Одесской области во время пожара погибла 2-летняя девочка.
Трагедия произошла в салоне машины ее отца, сообщает отдел коммуникаций местной полиции.
По словам 27-летнего мужчины, утром он вместе с дочерью ездил по делам. Вернувшись домой, он вместе с ребенком вышел из машины. Отец ушел в дом, а ребенок остался во дворе без присмотра.
Когда через несколько минут отец выглянул в окно, во дворе дочери не было. Он вышел из дома и заметил дым в салоне автомобиля. Когда открыл дверь - пламя на пассажирском сиденье. Там же он обнаружил бездыханное тело ребенка.
Он понес ее в дом и пытался оказать помощь, но тщетно.
Предполагаемая причина пожара в авто - неосторожное обращение с огнем.
Для установления причины смерти тело погибшей было направлено в бюро судебно-медицинских экспертиз.
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31 февраля в пожаре сгорел 91-летний Василий Кимлык из села Неморож Звенигородского района Черкасской области. В тот день решил сжечь сухую траву. Когда огонь разгорелся, его тело обнаружил сосед.
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