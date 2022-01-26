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среда, 26 января 2022 03:00

26 января день ангела исключительно у мужчин – их имена скрывают много интересного

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26 января день ангела исключительно у мужчин – их имена скрывают много интересного
В день ангела церковь советует посетить храм и помолится святому, на честь которого вас назвали. ФОТО: pixabay.com

Сегодня день ангела празднуют люди с именами Андрей, Яков, Максим, Афанасий, Ефим.

Gazeta.ua подготовила материал, в котором рассказываем о происхождении этих имен и характерах людей, которые их носят.

Андрей – имя происходит от древнегреческого слова "андрос" - "мужественный", "храбрый". Среди Андреев часто встречаются режиссеры, актеры, певцы, художники. Эти мужчины мужественны, храбры и человечны. Они могут быть настойчивы и категоричны и долго отстаивать свою позицию. Принципиальность делает их резкими в общении. Однако самокритичность и мудрость помогают им объединять людей для всеобщей цели;

Яков – древнееврейское имя, часто упоминаемое в Библии. Яковы решительны, храбры, терпеливы, волевые и сильны. В то же время это миролюбивые, трудолюбивые и здравомыслящие мужчины. Обладают хорошим чувством юмора. Несмотря на то, что не любят конфликтовать, готовы отстаивать свою точку зрения до конца. Яковам иногда присуща гордыня. Поэтому периодически способны на недостойные поступки;

Максим – мужчины с этим именем часто пытаются добиться значительного успеха в обществе. Всегда стремятся к материальному благополучию. Это коммуникабельные люди, благодаря чему могут иметь большое количество друзей. Максимы часто выбирают работы, связанные с числами и точными науками, нередко становятся предпринимателями. Они окружены женским вниманием через свой всегда аккуратный и ухоженный вид и изысканные манеры. К минусам владельцев этого имени часто относят упрямство, категоричность и вспыльчивость;

Панас, Опанас – это украинские формы имени Афанасий. Мужчины, которых так зовут, неконфликтны и добры. Приятны в общении, но очень скромны. Эта черта характера создает им определенные проблемы в процессе строительства карьеры – по служебной лестнице они продвигаются очень медленно. Женщинам с ними комфортно, потому что Панасы не навязчивы и никогда не будут заставлять избранницу делать то, чего она не хочет;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня день ангела у владельцев едва ли не самого популярного имени в Украине

Ефим – мужчины с этим именем умные, талантливые и трудолюбивые. Доброжелательны, но часто проявляют эгоизм. Это творческие личности, умеющие располагать к себе людей. Их могут захватывать многие сферы деятельности – от музыки и спорта до танцев и театра. Именно поэтому они способны добиться успеха в любой профессии. Будущих жен выбирают долго. Им нужны мудрые, отзывчивые и умные женщины.

Вчера день ангела отмечали люди с именами Татьяна, Илья, Макарий, Пётр. Мы готовили материал, в котором рассказывали о характерах этих именинников.

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