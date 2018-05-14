200 бездомных щенков из ЧАЭС вывезут в Штаты

Щенки сначала поедут в Славутич. ФОТО: Facebook

Две сотни бездомных щенков из Чернобыльской зоны поедут в США, где найдут постоянные дома.

Об этом говорится на странице Facebook Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

"На проведение работ по вывозу щенков были получены все необходимые разрешения, поэтому в целом запланировали вывезти в США около 200 собак", - сообщили в агентстве.

Все щенки пройдут дозиметрический контроль. Их отмоют и отвезут в конно-спортивную базу Славутича (Киевская область) в предварительно организованный приют для собак, где они будут находиться 45 дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столице появилась первая зона для выгула собак

На базе приюта есть специально обученные инструкторы для ежедневного ухода за ними, а в выходные люди смогут приходить туда и играть со щенками.

В апреле 2018-го уже транспортировали с площадки ЧАЭС 12 щенков. В июне они полетят в США. Там им найдут хозяев в рамках 5-летнего проекта "Собаки Чернобыля" по стерилизации и вакцинации собак Чернобыльской зоны отчуждения, который начался в 2017 году.